Rifiuti, il 14 agosto cambiano gli orari in alcune aree del centro

Esposizione nelle zone evidenziate dalle 16 alle 18 riferisce l'azienda Gema che gestisce la raccolta nel lotto

Avviso alle utenze domestiche e non domestiche: in vista del Ferragosto, e per la sola giornata di mercoledì 14, Gema Spa ha anticipato l’orario di esposizione della frazione di differenziata prevista, che dovrà quindi essere conferita dalle ore 16 alle 18 nelle aree colorate in giallo e verde nella piantina (vedi foto).

Nella fascia oraria prevista, dalle 16 alle 18, e come stabilito da calendario le utenze domestiche dovranno quindi conferire vetro e umido (per cui si raccomanda sempre l’utilizzo del sacchetto biodegradabile), mentre le attività commerciali conferiranno plastica e vetro. Gema, oltre alla continua e aggiornata comunicazione nella sua pagina sui principali social (Facebook e Instagram) ha anche provveduto con tempestività a distribuire volantini cartacei nelle zone interessate dalla temporanea variazione di orario di conferimento.