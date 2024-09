Rifiuti, Schifani avrà più poteri come commissario: approvato l’emendamento al Dl “omnibus”

Il sì delle commissioni Bilancio e Finanze del Senato

La nuova norma allinea i poteri affidati dal governo nazionale al presidente della Regione a quelli del commissario straordinario per Roma

Le commissioni Bilancio e Finanze del Senato hanno dato il via libera all’emendamento dei relatori al decreto omnibus che allinea i poteri del commissario straordinario per i rifiuti della Sicilia, ovvero il presidente della Regione Renato Schifani, a quelli del commissario per i rifiuti di Roma. L’obiettivo è di assicurare celerità agli interventi necessari al completamento della rete impiantistica integrata dei rifiuti e in considerazione degli ulteriori interventi per affrontare l’emergenza idrica.