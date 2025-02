Rifiuti, l’annuncio di Schifani sui termovalorizzatori in Sicilia: «Verranno completati entro il 2028»

Soluzioni

Le due strutture, a Palermo e a Catania, saranno «finanziate nel limite complessivo di 800 milioni di euro nell’ambito dell’accordo coesione Fsc 2021-2027

Il “cronoprogramma per la realizzazione dei termovalorizzatori in Sicilia prevede 580 giorni”, quindi il completamento dei “due impianti dovrebbe avvenire entro il 2028”. Lo ha detto il Presidente della Regione siciliana, Renato Schifani rispondendo a una deputata durante l’audizione davanti alla Commissione nazionale Ecomafie.

«La gestione dei rifiuti rappresenta una delle sfide ambientali più rilevanti per la Regione Siciliana, caratterizzata da una storica dipendenza dalle discariche e da un sistema impiantistico non adeguatamente sviluppato. In questo contesto, la realizzazione di due termovalorizzatori nei comuni di Palermo e Catania si inserisce come un’azione strategica volta a modernizzare il ciclo dei rifiuti, garantendo una riduzione significativa del conferimento in discarica e un efficiente recupero energetico».