Tornano gli incendi boschivi: 29 richieste di intervento al Coau

i roghi estivi

Tre delle chiamate al Centro operativo aereo unificato della Protezione civile riguardano la Sicilia, dove il rischio è tornato al livello di "pre-allerta"

Tornano gli incendi, in Sicilia: sono state 3 le richieste di intervento aereo ricevute nella giornata di oggi dal Centro operativo aereo unificato (Coau) del dipartimento della Protezione civile. Nell’Isola è tornato, a causa delle alte temperature, il livello di “pre-allerta” di colore arancione per gli incendi su tutto il territorio. «Le condizioni meteo-climatiche e l’umidità del combustibile vegetale sono tali da generareun incendio con intensità del fuoco elevata e propagazione veloce», spiega la Protezione civile siciliana.