Una poiana recuperata da volontari è tornata a volare a San Gregorio

Il salvataggio

Recuperata ad agosto è stata ieri liberata nell’area protetta Immacolatelle e Micio Conti, lo stesso territorio dove è stata trovata

A San Gregorio di Catania nel pomeriggio di ieri 10 settembre 2024 i volontari di Cuore Animale, in collaborazione con la polizia municipale, hanno rimesso in libertà una poiana recuperata lo scorso 2 agosto, in via Morgione di San Gregorio di Catania. Il rapace era stato trovato da un cittadino nei pressi della propria abitazione in serie difficoltà motorie, lo stesso ha segnalato l’accaduto alla polizia municipale che immediatamente intervenuta ha attivato i volontari dell’associazione. Dopo aver informato la Ripartizione faunistica e venatoria di Catania, non essendo attivo il servizio di recupero fauna selvatica nella provincia etnea, la poiana è stata presa in cura dai volontari esperti di Cuore Animale e posta sotto attenta osservazione dai veterinari dell’associazione che non hanno riscontrato particolari problematiche sanitarie e che, quindi, a breve poteva essere liberata, così come fortunatamente e realmente è avvenuto. Infatti, previo parere positivo dei veterinari e autorizzazione della Ripartizione faunistica e venatoria di Catania, è stata liberata nell’area protetta Immacolatelle e Micio Conti, lo stesso territorio dove è stata trovata.