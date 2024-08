Zona industriale di Catania, 27 i giovani di Cicogna bianca che si sono involati dai nidi costruiti sui tralicci

Ambiente

Dal 1991 la Lipu monitora gli esemplari che nidificano tra l'Oasi del Simeto e la piana sulle linee dell'alta tensione

Sono 27 i giovani di Cicogna bianca nati nei nidi della piana di Catania e che si sono involati. Dal 1991 la Sezione Lipu di Catania monitora gli esemplari che nidificano nell’rea compresa tra la l’oasi, la Zona industriale e il corso del Simeto. La Cicogna bianca è una specie migratrice che in primavera arriva dall’Africa dove ha passato l’inverno e si ferma per nidificare, occupando il nido dell’anno precedente che restaura per tutto il corso della nidificazione. Può deporre fino a 5 uova. I giovani si involano fra la fine di maggio e giugno, e assieme agli adulti partono per l’Africa.