Comunali in Sicilia, affluenza alle 19 è stata del 33,98%

L’affluenza alle urne registrata in Sicilia alle 19, dove si vota in 42 Comuni (in 13 con il sistema proporzionale e negli altri con il maggioritario), è del 33,98%, in calo rispetto alle precedenti amministrative quando, però si votava nella sola giornata di domenica. Le urne, nell’isola, si chiuderanno stasera alle 22 e si riapriranno domani dalle 7 alle 14. Come nella precedente rilevazione delle 12, la provincia dove si è registratio il numero più alto di votanti è Messina (40%), il più basso nel Nisseno (26,88%).

