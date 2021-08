Il turismo sostenibile di “Melilli in Wellness”

Parte la seconda ddizione di Melilli in Wellness, il nuovo modo di vivere la cultura del territorio promuovendo il benessere psicofisico e l'educazione al patrimonio.

Un format originale, giunto quest'anno alla sua seconda edizione, di una visione di turismo sostenibile, libero e ricco di inedito.

Dopo il successo dell'edizione 2020, l'amministrazione Comunale di Melilli ha rinnovato l’invito alle Associazioni sportive dilettantistiche del territorio e ai titolari di palestre e/o centri fitness, a elaborare proposte progettuali aventi la finalità di coltivare spazi che siano di incentivo alla pratica sportiva all'aperto e alla fruizione dei luoghi più significativi per la comunità sotto il profilo turistico e culturale.

Alla luce di tante riflessioni, incardinate in una cornice storica segnata dall'emergenza sanitaria, sulla natura, sulle comunità e sul ruolo che deve essere svolto dalla bellezza, Melilli in Wellness ha dato già prova della possibilità di giungere ad una nuova consapevolezza dell'essere cittadini, attraverso un lavoro che va dal benessere individuale e dalla qualità dei comportamenti e delle relazioni, promossi dalla pratica sportiva, al riconoscimento e trasmissione della bellezza dei luoghi, oggetto di recupero di quel rapporto terapeutico e vitale con la natura. L'iniziativa rappresenta dunque l'occasione per dedicarsi all'outdoor e a tante nuove attività, assaporando le fresche suggestioni di un paesaggio i cui profumi e colori riempiono occhi e cuore.

Gli itinerari e le location proposte dalle Asd locali rappresentano un sapiente lavoro di tessitura di una rete in cui si collega un nodo a un altro ancora cercando di fare in modo che i fili di questa maglia educativa siano il più possibile robusti e la sua qualità possa ricadere sul capitale umano della comunità circostante.

Dal trekking urbano per Melilli centro alle passeggiate lungo quelle sequenze di muriccioli a secco che spezzettano la campagna iblea per creare sentieri tra ficodindia, carrubbi e ulivi, allievi, dilettanti e cittadini, appartenenti a tutte le fasce di età, avranno modo di dare dimostrazione di rappresentare una comunità viva, pulsante, che si integra ai luoghi d'arte e di cultura promossi, per l'occasione, a veri e propri sentieri di Wellness. Un paesaggio tutto da scoprire, dunque, soprattutto alla luce degli eventi messi calendario per l'edizione di quest'anno.

Le attività hanno preso avvio giorno 6 dal Settecentesco loggiato di piazza San Sebastiano, oggi veicolo di una mostra permanente del racconto di bellezza di Melilli, Terrazza degli Iblei, e da cui, alzando lo sguardo si scorge la celebre Macchina dei Fuochi, giunta, nel 2020, a 200 anni dalla sua edificazione.

Nella scelta operata da parte di molte Asd di identificare nel loggiato o il punto di partenza o la location definitiva delle loro attività di Wellness c'è sicuramente la volontà di riconoscere in quei luoghi come i custodi dell'identità locale.

Un capolavoro artistico e architettonico come la Basilica di San Sebastiano, per l'appunto, raggiunge un tale livello di straordinarietà soprattutto in virtù della stratificazione progressiva di una lunga tradizione di fede e di storie di devozione.

Le attività di trekking urbano permetteranno di cogliere altre peculiarità del centro storico e di assaporare la bellezza di edifici, pubblici e privati che quest'anno rappresentano una novità: basti pensare alla Chiesa della Madonna del Soccorso, al Sagrato della Chiesa dello Spirito Santo e al Serbatoio dell'Acqua. Sentieri prettamente urbani lasceranno il passo a quelli di tipo naturalistico. Anche quest'anno si svolgeranno molte attività lungo il Sentiero delle Cento Scale, anello di congiunzione tra passato e presente che, per la sua ubicazione nell'area periferica del paese e per la vicinanza alla industria estrattiva rappresentata dalla Pirerra di Sant'Antonio, si è da sempre configurato non solo come un passaggio per agevolare l'ingresso al paese ma crocevia di persone, tradizioni, attività, speranza e fede. Candidato a luogo del cuore del Fai nel 2020 ha ottenuto il riconoscimento a luogo connotato da tratti fortemente identitari per la storia della comunità melillese. Riconfermate anche le attività di Wellness all'interno della Pirrera di Sant'Antonio, il cui fascino, segnato dalle tracce della lunga attività di estrazione della pietra bianca di Melilli, sembra non avere mai fine.

A incentivare una full immersion nella lussureggiante e profumata vegetazione mediterranea la passeggiata lungo i Sentieri della Sughereta di Villasmundo, destinataria da qualche tempo a interventi mirati di tutela e valorizzazione.

Il territorio di Villasmundo avrà, inoltre, proprio l'occasione di rivelarsi nella sua generosa bellezza grazie ai percorsi che si svolgeranno lungo il corso del fiume Marcellino e alle attività che avranno come oggetto la visita alla Riserva Villasmundo Alfio. La straordinarietà di quest'ultima area è data proprio dalla presenza di numerose grotte, due antiche valli fluviali, un bosco di querce dal ruscello del Belluzza, dai tipici laghetti e da una florida macchina mediterranea. La Riserva prende il nome dalle due grotte più rappresentative del complesso: la grotta “Alfio” e la grotta “Villasmundo”, la più lunga del Meridione, con uno svilup

po di 2 km. Altre due importanti novità: l'inserimento dell'area recentemente intitolata Largo Fiamma Gialla San Giuliano, a Villasmundo, e Piazza G.Paolo II di Città Giardino. La partecipazione alle attività sarà possibile mediante prenotazione della postazione contattando l'Ufficio Sport-Turismo e Spettacolo del Comune di Melilli. Per chi ama stare all’aria aperta ci sarà modo di camminare, scoprire, appassionarsi, coniugando il piacere liberatorio dell'attività motoria al fascino della scoperta.

