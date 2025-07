Ucraina, al via a Roma la Conferenza per la ripresa di Kiev

La guerra

Si pensa alla ricostruzione, ma su Kiev continuano i raid russi

Mentre si intensificano gli attacchi russi sull’Ucraina, dove è stata di nuovo bombardata Kiev con morti e feriti, si apre a Roma stamattina la due giorni della Conferenza sulla ripresa dell’Ucraina, un appuntamento per confermare al solidarietà dell’Europa a Kiev. Una sorta di Piano Marshall

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato al Centro Congressi La Nuvola di Roma per partecipare alla Conferenza per la Ripresa per l’Ucraina. Ad accompagnarlo la first lady Olena Zelenska.