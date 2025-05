A Floresta si celebra la provola dei Nebrodi Dop

Sicilia rurale

Domenica prossima la premiazione dei produttori

Saranno premiati domenica prossima, a Floresta (Messina), durante la giornata finale del progetto «Pdn Sc.Co. Marketing», i migliori produttori della provola dei Nebrodi Dop. L’iniziativa punta a valorizzare un’eccellenza casearia della Sicilia orientale, legata in modo indissolubile al territorio nebroideo, alla sua tradizione pastorale e alla sapienza dei casari. Il progetto, finanziato dal Psr Sicilia 2014/2022, «Stagionatura collettiva, concentrazione dell’offerta della provola dei Nebrodi Dop e nuovi modelli di qualificazione e valorizzazione dei prodotti», nel corso di varie fasi, ha sviluppato un percorso volto a consolidare il valore della provola dei Nebrodi Dop mediante attività di ricerca scientifica, sperimentazione, formazione e comunicazione. In questi anni, il progetto ha puntato non solo sul miglioramento della qualità attraverso tecniche di stagionatura collettiva e sfogliatura, ma anche su strategie di marketing avanzate, con il coinvolgimento di università, imprese del settore e attività di comunicazione.