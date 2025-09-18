A Taormina sei chef in campo per la Lilt

gran gala d'autunno

Il 20 ottobre al San Domenico cuochi e pasticceri della collection Four season

L’amicizia e il talento degli chef e pastry chef della Four Seasons Italian Collection daranno vita all’annuale evento di beneficenza del Gran Galà d’autunno che si terrà il 20 ottobre a Taormina. Massimo Mantarro e Vincenzo Abagnale, Fabrizio Borraccino e Stefano Trovisi, Paolo Lavezzini e Mariano Dileo dagli hotel Four seasons di Taormina, Milano e Firenze, saranno insieme in cucina, San Domenico Palace, per una inedita cena dedicata alla raccolta fondi per la Lega italiana per la lotta contro i tumori (Lilt) di Catania.

Quest’anno lo chef Massimo Mantarro, padrone di casa, ha deciso di sorprendere nuovamente gli ospiti e riunire in cucina tutta l’arte degli chef e pastry chef degli hotel della Four Seasons Italian Collection. Accanto a loro, per la prima volta, anche la nuova general manager del San Domenico Palace di Taormina, Imelda Shllaku.

Gli ospiti si ritroveranno per l’aperitivo nel Chiostro antico dell’hotel, accompagnati dalle note dell’orchestra a Plettro di Taormina, avvolti dalla storia e dal fascino dell’antico monastero prima di accomodarsi per la cena di gala nella magnifica Sala Chiesa. Accanto allo chef Mantarro e a Vincenzo Abagnale, atterrano in Sicilia: da Milano l’executive chef Fabrizio Borraccino e il pastry chef Stefano Trovisi e da Firenze l’executive chef Paolo Lavezzini e il pastry chef Mariano Dileo. Questi talenti rappresentano alcuni degli indirizzi più iconici d’Italia dove l’unicità dei territori e i sapori locali rivivono nei ristoranti che ogni giorno, con grande passione e cura, conducono: Il Principe Cerami, (1 Stella Michelin), il ristorante Rosso e Anciovi a Taormina; il ristorante Zelo a Milano; il ristorante Il Palagio (1 Stella Michelin) e Onde a Firenze.