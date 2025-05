Ad Acireale torna “Nivarata”, il trionfo della granita, rito irrinunciabile dei siciliani

L'evento

Al Festival internazionale gelatieri da tutta Italia e dall'estero, dal Giappone alla Corea. Show cooking e spettacoli

Il trionfo della granita, simbolo della Sicilia, dolce e fresco angolo di paradiso dell’estate dei siciliani. Non c’è estate senza granita e brioche col tuppo (o col panuzzo). Rito irrinunciabile, apoteosi di gusto e tradizione, salvezza dalla calura. Memoria familiare: il sapore della granita al caffè o al limone fatta in casa dalla nonna! Per tutti coloro che della granita hanno fatto un mito esistenziale, una categoria dell’anima siciliana, l’appuntamento è ad Acireale con il top dellla produzione. Torna “Nivarata” fino a domenica 25 maggio nella meraviglia di piazza Duomo con degustazioni, stand, gare di bravura, spettacoli. Un’immersione nella cultura, nella storia e nell’identità di un territorio che ha fatto della granita un vero e proprio rito.

Un viaggio nella tradizione, con la sezione “La granita come si faceva una volta” e la curiosità di scoprire il mondo, nel confronto con la granita giapponese, coraena e addirittura polacca! E tanti maestri per show cooking da non perdere. Per aggiornare gusti, accostamenti sorprendenti, nuovi gelatieri pronti a dimostrare la loro sapienza artigianale. E aggiornare anche la classifica delle granite preferite (dalla mandorla abbrustolita del modicano alla “mezza” con panna del messinese) e degli indirizzi preziosi.

Nei laboratori e negli stand 19 maestri gelatieri provenienti dalla Sicilia, dall’Italia e dall’estero sono all’opera per far gustare ai visitatori sorbetti e granite e per contendersi la vittoria del concorso che quest’anno terrà conto anche del giudizio del pubblico. La prima giornata si è aperta al Palazzo di Città con la consegna dei grembiuli ai pasticceri. Il sindaco, Roberto Barbagallo, insieme con l’assessore alle Attività Produttive Laura Toscano, al consigliere comunale Enzo Di Mauro e al presidente Conpait Sicilia Giuseppe Leotta hanno dato il benvenuto a gelatieri, esperti del settore e appassionati che nei prossimi giorni celebreranno la tradizione e l’innovazione di uno dei dolci più amati della Sicilia.

“Siamo orgogliosi di accogliere tanti maestri gelatieri provenienti da tutto il mondo. La Nivarata compie dieci anni, è una manifestazione su cui puntiamo molto, qui la granita ha una una lunga storia ed è per noi una tradizione, – ha dichiarato il sindaco Barbagallo -. L’Amministrazione è sempre presente per chi vuole organizzare eventi che mettono in vetrina la nostra cultura e i nostri artigiani. Saranno tre giornate all’insegna del gusto, piene di gente, che celebreranno un prodotto che piace a tutti grandi e bambini”.

“Quest’anno con 19 artigiani e tre stand che ospiteranno grandi chef abbiamo raggiunto un buon risultato, tre consorzi, la scenografia in piazza Duomo. Per la Città, la Nivarata è un’occasione di promozione importante e cercheremo di apportare sempre delle migliorie per far crescere la manifestazione”, ha commentato il consigliere Di Mauro.

Oltre agli stand dei maestri gelatieri in piazza Duomo si susseguiranno cooking show a cura della Federazione italiana cuochi, animazione per bambini, con uno spazio dedicato attivo tutti i giorni dalle 18:00 alle 21:00, e domenica anche dalle 10:00 alle 13:00, laboratori di granite e mini brioches.

Subito dopo l’inaugurazione spazio alla storia con un tuffo nel passato, la presentazione del libro “Don Peppino Di Bartolo e la pasticceria acese un ricettario ritrovato” di Salvatore, Antonino e Carmelo Di Bartolo a cura di Marcello Proietto. L’evento è stato curato da Fidapa Acireale, Kiwanis e Aiparc ed è inserito nel calendario acese del Maggio dei Libri promosso dall’Assessorato alla Cultura.

Giudici al lavoro per selezionare il vincitore del concorso Sorbetto dell’anno “Premio Luca Caviezel”.Apprezzatissima l’area Nivarata Experience. Un angolo magico dove si fonde la creatività di chef e gelatieri che, unendo le forze, danno vita a piatti gastronomici unici.

L’avvio è stato con due straordinari artigiani del gusto: Seby Sorbello e Stefano Baglieri con l’omaggio all’Etna con Cialda di riso Venere e Gelato al rosmarino, assolutamente da provare. Subito dopo lo chef Enrico Fichera e il gelatiere Antonello Adamo con “Ciauru di Mari”: crudo di dentice accompagnato da un sorprendente gelato al peperone rosso e un raffinato Bellini. Le note dello SwingTime hanno chiuso la prima magica serata della Nivarata nella splendida Piazza Duomo suonando sul palco a forma di coppetta gelato.

Il programma di oggi e domani

SABATO 24 MAGGIO• ORE 11:00APERTURA STAND DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLAGRANITA SICILIANA• ORE 11:30“LA GRANITA SICILIANA – COME SI FACEVA UNA VOLTA”A CURA DEL MAESTRO FRANCO PATANÉ(CONSORZIO LIMONE DELL’ETNA IGP) – NIVARATA EXPERIENCE• ORE 15:00CONCORSO “GRANITA AGLI AGRUMI”- PREMIO DON ANGELINO E CONCORSOGRANITA DELL’ANNO” – PREMIO SANTO MUSUMECI – ANTISALA CONSILIARE COMUNE DI ACIREALE• DALLE 18:00 ALLE 21:00 ANIMAZIONE PER BAMBINI• ORE 19:30SHOW COOKING CON LO CHEF PIETRO AREZZI E IL GELATIERE ROSARIO D’ANGELINIVARATA EXPERIENCE• ORE 20:00SHOW COOKING CON LO CHEF ROBERTO SPITALERI E IL GELATIERE GABRIELEFIUMARA – NIVARATA EXPERIENCE• SPETTACOLO DELLE BOLLE A CURA DI MISS MAGIC BUBBLE• ORE 21:00SPETTACOLO MUSICALE – GRANITA GROOVE – PALCO IN PIAZZA DUOMO

DOMENICA 25 MAGGIO• ORE 10:00APERTURA STAND DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA GRANITA SICILIANA• ORE 10:30“FRANCO & KIDS – LA GRANITA SICILIANA: COME SI FACEVA UNA VOLTA”A CURA DEL MAESTRO FRANCO PATANÉ (CONSORZIO LIMONE DELL’ETNA IGP) –NIVARATA EXPERIENCE• DALLE 10:00 ALLE 13:00 ANIMAZIONE PER BAMBINI• ORE 11:00CONPAIT & KIDS – LABORATORIO “PREPARIAMO INSIEME LE MINI BRIOCHE”NIVARATA EXPERIENCE• ORE 16:00PRESENTAZIONE DELLA GRANITA GIAPPONESE “KAKIGORI”A CURA DEI GELATIERI MAKINO E MIYAMOTO – NIVARATA EXPERIENCE