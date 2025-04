Arriva la Guida internazionale Chef di pizza stellato 2025: 14 i maestri pizzaioli siciliani, ecco chi sono

CUCINA

Una pubblicazione che mette insieme per la prima volta 67 specialisti dell’arte bianca

Una pubblicazione che mette insieme per la prima volta 67 specialisti dell’arte bianca, la pizza, con il conferimento della Stella blu (da 1 a 3), frutto di una approfondita ricerca dei territori, che ha selezionato 44 maestri pizzaioli italiani e 14 siciliani. E la «Guida internazionale Chef di pizza stellato 2025», progettata e realizzata dal pluripremiato campione napoletano di pizza del mondo Vincenzo Varlese, il quale si muove con un team di ispettori ed ambasciatori, in grado di verificare il rispetto del Disciplinare in ogni Paese da cui arriva richiesta.

Dopo la presentazione, nei giorni scorsi, a Siracusa e Bagheria (Palermo), ieri tappa conclusiva a Finale di Pollina (Palermo). Tra i presenti, il campione del mondo di pizza Giuseppe Balsomini, di Mazara del Vallo (Trapani) e lo stellato che lavora a Zafferana Etnea (Catania) Andrea Condorelli che, in questi giorni, sta effettuando anche alcuni cooking show per la guida.

All’interno del volume, i palermitani Emilio Di Mitri, Giovanni Ribaudo, Antonio Gargano, Giuseppe Licciardi, Marcello Spingola, Stefano Lettieri e Nicasio La Corte, i catanesi Antonello Patanè, Andrea Condorelli, Daniel Nicotra e Luciano Carciotto, i messinesi Gianluca Suzubir e Marco Nicolosi e l’agrigentino Calogero Costanza.