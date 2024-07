Cannoli, torroncini e granite agli agrumi: il bar Fiasconaro di Castelbuono tappa obbligata per i turisti

BuonGusto

Oltre 55mila nel 2023 per degustare l'alta pasticceria siciliana

Cannoli di ricotta, teste di turco, cubaite e torroncini, ma anche granite agli agrumi – da abbinare rigorosamente alle brioche e ai gelati artigianali, sfilano invitanti fra le vetrine e i tavolini all’aperto del Bar Fiasconaro, nel cuore del borgo medioevale di Castelbuono nel Palermitano, nella centralissima Piazza Margherita. Una vera mecca che richiama golosi da tutto il mondo, tanto che nel 2023 sono stati più di 55 mila i viaggiatori italiani e stranieri che hanno dedicato almeno una tappa del loro viaggio in Sicilia alla degustazione delle creazioni dolciarie della Pasticceria Fiasconaro.