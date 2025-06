Caviale nella cucina Mec, il menu è da capogiro

Palermo

Brand Ambassador Calvisius. Un inedito dialogo tra materie prime nel segno della memoria del territorio e della profonda innovazione

Un pomodoro cuore di bue fermentato, con maionese vegetale, sgombro affumicato e caviale Calvisius: è questo uno dei piatti simbolo della serata con cui il Mec di Palermo celebra il suo ingresso tra i Brand Ambassador Calvisius, raccontando un inedito dialogo tra materia prima, memoria e innovazione. Si tratta del secondo Brand Ambassador Calvisius in Sicilia, segno tangibile della crescente centralità dell’isola nella mappa dell’alta cucina contemporanea.In questo abbinamento si ritrova lo spirito ricercato ed esplorativo della cena che, lo scorso 31 maggio, ha segnato un nuovo capitolo per il ristorante-museo situato nei pressi della Cattedrale di Palermo. Il Mec (Meet Eat & Connect) è un luogo poliedrico, dove la cultura gastronomica convive con la tecnologia e l’arte, tra pezzi iconici della rivoluzione informatica e una cucina che guarda al futuro senza dimenticare il valore delle origini.

La serata ha avuto al centro un menu inedito firmato dallo chef stellato Carmelo Trentacosti, ideato per valorizzare le molteplici espressioni del caviale Calvisius.Ad aprire la cena, canapés al burro montato, uovo e caviale, seguiti da creazioni che mettono in connessione territori e tecniche: gambero gobbetto di Sciacca con spuma di patate, tartelletta con piselli, caviale e lime, e un sorprendente amuse bouche di pennette di mango, crudo di dentice e acqua di fragole fermentata. Gli antipasti – calamaro con mandorle e gel di favette, seppia con cuore di gambero, bisque di crostacei e sale di Petralia – raccontano il caviale che accompagna, amplifica, si rivela.

Il primo piatto è freschezza ma con note inaspettate: riso Carnaroli Gallo Extra con limone verdello di Marineo, ostriche Daniel Sorlut, caviale e gin.Il secondo piatto, pomodoro cuore di bue fermentato con maionese vegetale, sgombro affumicato, croccante di Tumminia, è una creazione particolarmente cara allo chef, nata come omaggio al padre. In occasione dell’evento, è stata presentata in una versione esclusiva con l’aggiunta del caviale: una dichiarazione di stile intima e attuale, dove fermentazione e sapidità si incontrano con naturalezza.A chiudere il percorso, un pre-dessert di anguria, zenzero e caviale, seguito da una mousse al cioccolato fondente 72%, cuore di mango, mini torta caprese e gelato al frutto della passione.

Semplicità, ma pensata con cura, capace di regalare emozioni al palato difficili da dimenticare.«Diventare Brand Ambassador Calvisius – ha dichiarato Carmelo Trentacosti – significa condividere un percorso che guarda avanti, che punta sempre più in alto. Ogni piatto nasce da una materia prima d’eccellenza e da una visione personale. Calvisius è il compagno ideale in questo viaggio di ricerca continua».«Accogliere il MEC di Palermo tra i Brand Ambassador Calvisius è per noi motivo di particolare soddisfazione» – ha dichiarato Stefano Bottoli, Direttore Commerciale di Calvisius Caviar. «Una realtà d’eccellenza, capace di coniugare innovazione e cultura, perfettamente in linea con i nostri valori». In questo dialogo tra arte, cucina e racconto, dove ogni piatto diventa storia e ogni ingrediente racchiude un messaggio, il futuro si lascia intravedere: passa dalla memoria, dal coraggio della sperimentazione e dalla capacità di trasformare il lusso in esperienza viva e condivisa.

