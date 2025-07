CO-OP Contest 2025, cantine Settesoli arriva prima e vince il premio

Vino

Un riconoscimento internazionale importante in cui la realtà di Menfi (Agrigento) ha visto riconosciuto il lavoro costante volto alla qualità dei vini e alla promozione delle terre sicane

È cantine Settesoli ad aggiudicarsi il premio miglior cooperativa della Sicilia nel concorso CO-OP Contest 2025 organizzato dalla rivista tedesca Weinwirtschaft, tra le più autorevoli testate europee specializzate nel settore vitivinicolo. Un riconoscimento internazionale importante in cui la realtà di Menfi (Agrigento) ha visto riconosciuto il lavoro costante volto alla qualità dei vini e alla promozione delle terre sicane.«Questo premio appartiene a tutti i nostri soci – dice il presidente di Cantine Settesoli Giuseppe Bursi – È grazie al loro impegno e alla loro visione se oggi possiamo raccontare un modello agricolo che valorizza il territorio e produce qualità con responsabilità. Un attestato che è anche frutto del lavoro quotidiano di tutte le persone che operano all’interno della nostra cantina: agire insieme, ognuno per la propria parte, è il presupposto imprescindibile per essere l’azienda di successo che siamo oggi».

