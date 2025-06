Dal campo alla tavola: con il marchio “QS” il latte siciliano è davvero di qualità sicura

Agroalimentare

Un prodotto fresco e genuino secondo una filiera controllata e garantita dalla Regione

E’ come un “sigillo” che racconta la Sicilia migliore: quella trasparente, attenta, sostenibile. Un’etichetta che parla chiaro e in modo diretto alle famiglie. Un patto di fiducia tra produttori, trasformatori e consumatori. E’ il marchio “QS – Qualità Sicura” applicato alla filiera lattiero-casearia e garantito dalla Regione Siciliana, la dimostrazione concreta di come l’isola può far sistema, producendo in modo etico e certificando ogni passaggio, dalla stalla al banco frigo.

La filiera siciliana

Dopo la costituzione dell’Ats Filiera QS, con 12 aziende agricole e 4 caseifici, con capofila la cooperativa Progetto Natura, nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale si è entrati nella fase finale del PIF, portando il latte vaccino a marchio QS, e tutti i suoi derivati, direttamente sulle tavole dei consumatori, secondo una qualità che è frutto di un lavoro tracciato, verificato e garantito. Il marchio nasce per volontà della Regione, che ha deciso di dotare il settore agroalimentare di uno strumento concreto per valorizzare le eccellenze del territorio, tutelare i consumatori e promuovere le buone pratiche. Ed è proprio nella Filiera QS che questo concetto si fa azione quotidiana dando valore al latte.

I criteri selezionati

Si parte dalla base: le aziende agricole e zootecniche. Per entrare nella rete QS, una stalla non basta che “produca latte”, deve rispettare precisi criteri di benessere animale, adottare una gestione igienico-sanitaria rigorosa, garantire la tracciabilità di ogni litro munto. Ma non solo. Almeno il 50% dell’alimentazione delle bovine deve provenire da foraggi coltivati in Sicilia. Una scelta che favorisce il territorio, riduce l’impatto ambientale e dà vita a un prodotto profondamente legato alla sua terra. Il latte così ottenuto, che deve essere raccolto entro un massimo di quattro mungiture e consegnato al centro di trasformazione entro poche ore, viene poi lavorato solo da caseifici e imprese di trasformazione aderenti alla filiera. Anche qui, tutto è documentato e sottoposto a controlli, dalla temperatura di trasporto alla sanificazione delle attrezzature, fino al confezionamento finale. Il risultato? Latte fresco e genuino e prodotti lattiero-caseari, come formaggi e ricotta, che arrivano sulle tavole dei consumatori con una “carta d’identità” completa: un latte vaccino 100% siciliano, con più omega 3, più sicuro, più nutriente.

Qualità e trasparenza