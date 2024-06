Dal pesce spada alla vastedda cu sammucu: ecco feste, sagre, eventi del weekend in Sicilia

Food, libri, musica

Le ciliegie protagoniste a Macchia di Giarre, Montagnareale e Chiusa Sclafani. Vintage a Catania, "A tutto volume", festa dei libri a Ragusa

Tanti appuntamenti per il fine settimana, occasioni per una gita fuori porta o per conoscere tradizioni e prodotti locali. Dalla tradizionale festa del pesce spada di Acitrezza alla vastedda col sambuco di Troina.

Sagra del Pesce Spada ad Aci Trezza – 14, 15, 16 giugno.

XXXIII edizione Sagra del Pesce Spada di San Giovanni ad Acitrezza che si ripeterà nei giorni 19-20-21 luglio 2024. La tradizionale manifestazione si svolge annualmente in occasione dei solenni festeggiamenti in onore del Santo Patrono San Giovanni Battista. Allo Scalo di Alaggio vengono installate tre grandi griglie dove viene cucinato tanto buon pesce spada, pescato nei giorni precedenti dalle spadare trezzote. Sulla scia del grande successo di pubblico degli anni passati, si svolge la mostra ed esposizione dell’artigianato e dei prodotti tipici locali, che fanno da cornice allo splendido scenario del Lungomare dei Ciclopi

Sagra delle ciliegie e delle rose a Macchia di Giarre – 14, 15, 16 giugno

Tradizionale Sagra delle Ciligie e delle Rose il 14, 15 e 16 giugno 2024 a Macchia di Giarre, in provincia di Catania. La sagra di Giarre, istituita durante gli anni Cinquanta, prende spunto da un’antica festa rurale che si svolgeva in occasione della raccolta delle ciliegie. Infatti, nella provincia di Catania, e più in particolare nella zona di Fondo Macchia, si trova una delle più fruttuose coltivazioni di ciliegio di tutta la Sicilia. Nella piazza San Vito di Macchia di Giarre, dove per tutto il fine settimana il rosso sarà il colore predominante, gli amanti e i cultori di questo straordinario frutto troveranno il luogo adatto per soddisfare e appagare gli occhi e soprattutto il palato.

Festa della ciliegia a Montagnareale – 16 giugno

Manifestazione dedicata al delizioso frutto primaverile. Folklore, spettacoli, tradizioni locali, artigianali e gastronomiche. Nel territorio di Montagnareale si producono diverse varietà di ciliegie, e la più diffusa prende il nome di ciliegia di Paradiso, dal gusto dolcissimo e dalla polpa morbida, che matura tra maggio e giugno. Tra le altre cultivar di ciliegie tipiche di Montagnareale vi sono la Marzola, la Vignola, la Capuccia e la Maiolina ed anche l’Amarena con la quale preparano confetture e sciroppi.

Sagra delle ciliegie a Chiusa Sclafani – 15 e 16 giuno

Ancora le ciliegie protagoniste della tradizionale manifestazione che ogni anno richiama una folta presenza di visitatori provenienti da diverse parti della Sicilia nella cittadina in provincia di Palermo. Degustazione di prodotti tipici e visite guidate

Sagra della Vastedda cu Sammucu a Troina – 15 e 16 giugno

La Vastedda cu sammucu è una focaccia tipica di Troina farcita con tuma e salame casereccio e impreziosita dai profumati fiori di sambuco, sarà la protagonista indiscussa dell’evento. Questo piatto, simbolo di devozione e tradizione, è parte integrante del “Festino di San Silvestro”, l’evento folkloristico religioso che si tiene ogni anno tra maggio e giugno. Sabato alle 21 in piazza lo show comico de I soldi spicci, domenica le violiniste chic Grazia e Giuliana (qui tutto il programma)

Infiorata di Nicosia – 15, 16 giugno

Ogni anno, in primavera, Nicosia si arricchisce con la tradizionale infiorata. Ricco il programma di eventi collaterali, mostre e degustazioni di prodotti tipici.

Cefalù Pizza Fest – 14, 15, 16 giugno

Prima edizione di Cefalù Pizza Fest al Lungomare Giardina, evento gastronomico organizzato dell’associazione Demetra che fa parte del tour nazionale “Non Solo Pizza in tour”. Sono allestite 15 postazioni gestite da pizzaioli locali e da rinomati maestri pizzaioli Napoletani dell’Accademia Pizzaioli Partenopei (APP). Questa collaborazione assicurerà un’ampia varietà di gusti e sapori, dai sapori della classica margherita a specialità gourmet contaminate dalle tradizioni napoletane e siciliane. Ma non soltanto pizza, al Cefalù Pizza Fest ci saranno stand dedicati alla pizza fritta e alle specialità dolciarie siciliane e napoletane che daranno un’ulteriore opportunità di deliziare il palato.

Catania Vintage Market in piazza Scammacca – 15 e 16 giugno

Piazza Scammacca ospita il Vintage Market, un’occasione imperdibile per gli amanti del vintage. Sarà possibile fare un tuffo nella moda del passato con un evento dedicato a tutti coloro che sono appassionati, vogliono fare regali alla moda e sostenibili, acquistano solo pezzi unici d’altri tempi o hanno scelto di optare per uno stile di vita ecofriendly. Il Teatro di Piazza Scammacca sarà il salotto del Vintage Market organizzato in collaborazione con Riciclemi e Cool Lalla. Grazie alla presenza di un gruppo appassionato di vintage seller vivremo due giornate all’insegna del vintage e del second hand con capi e accessori di luxury brand e non.Tra i partner dell’edizione di giugno ci saranno:– Super Cocktail Bar e Roberto Mastroeni per l’aperitivo del sabato sera– Aitho Entertainment che curerà la selezione musicale durante l’aperitivo– Circus Cocktail Bar e Giovanni Torre per il brunch– Buena Vibra per il DJ Set durante il brunch– Terra ² che domenica porterà in Piazza le sue granite

A Scicli il Festival di Sant’Antuninu – fino a domenica 16 giugno

Fino a domenica 16 giugno, la prima edizione del “Festival di Sant’Antuninu” va in scena in via Aleardi a Scicli per celebrare e rivitalizzare una delle zone più affascinanti della città attraverso una serie di iniziative culturali, artistiche e gastronomiche. Narrativa, visual art, musica siciliana e cucina, in un inedito connubio tra tradizione e sperimentazione. Quattro giorni di arte, musica e tradizione. Le giornate di venerdì 14 e sabato 15 sono dedicate all’esperienza gastronomica del Pane di Sant’Antonio: diversi chef locali reinterpretano questo simbolo della tradizione del meridione, combinando sapori antichi e innovativi in un’esplosione di gusto a suon di musica. Il Festival culmina domenica 16 nel “Pranzo dei Miracoli”, evento culinario popolare che inizia alle 13.13 (in onore alla Tredicina di Sant’Antonio) in cui quattro chef interpretano a sorpresa i miracoli di Sant’Antonio attraverso le loro creazioni culinarie.

A Ragusa “A tutto volume” libri in piazza – Fino al 16 giugno

“A Tutto Volume” festeggia la 15a edizione e torna ad animare le piazze di Marina di Ragusa, Ragusa e Ragusa Ibla fino al 16 giugno celebrando insieme ai lettori una speciale edizione. Tra gli ospiti di questa edizione che fino al 16 giugno animeranno il centro storico di Ragusa: Stefania Andreoli, Viola Ardone, Luciano Canfora, Giobbe Covatta, Carlo Massarini, Giancarlo De Cataldo, Michele Masneri, Pegah Moshir Pour, Paolo Nori, Sigfrido Ranucci e Giorgio Vallortigara. A chiudere il Festival, domenica 16 giugno, sarà la giornalista Francesca Fagnani, con il suo romanzo Mala. Roma criminale (Sem) in dialogo con Antonio Pascale. Quattro giorni di incontri, spettacoli, lezioni e dibattiti che occuperanno gli incantevoli spazi della città barocca siciliana coinvolgendo un pubblico ogni anno più numeroso.