Dimar Ittici, il profumo e il sapore del mare a tavola

BuonGusto

L’azienda di Aci S.Antonio è una realtà legata al territorio con una specializzazione sul pesce fresco surgelato

Il sapore ed il profumo del mare arriva direttamente a tavola tutti i giorni, regalando un’esperienza di gusto imperdibile per freschezza e varietà di scelta unita alla praticità di preparazione. Un risultato garantito in termine di freschezza e di rigidità di controllo di ogni singolo passaggio su tutte le procedure di igiene e sicurezza sul prodotto venduto, grazie all’impegno, ormai ventennale, della Dimar Ittici Srl che ha sede in via Nocilla 157 ad Aci Sant’Antonio. Una realtà professionale molto legata al territorio che oltre al pesce fresco surgelato (dal pesce azzurro, ai frutti di mare, ai molluschi), vera e propria specializzazione dell’azienda, che offre anche un ampio assortimento di affumicati, ostriche e caviale che fa la differenza perché Dimar effettua la selezione direttamente sul posto curando direttamente la sua importazione.

A questi prodotti si aggiunge , inoltre, una vasta scelta di prodotti anche vegetali, oltre a carni e alimentari freschi e congelati. Per questo la clientela dell’azienda diventa sempre più numerosa e soddisfatta. L’impegno della Dimar Ittici Srl e che rappresenta un vero e proprio valore aggiunto nel lavoro quotidiano si concentra su alcuni punti irrinunciabili: il corretto mantenimento della catena del freddo, la rapidità nei tempi di consegna, la selezione dei prodotti distribuiti. A tutela della freschezza del prodotto destinato alla vendita, infatti, la Dimar Ittici Srl utilizza celle di stoccaggio dotate di adeguati strumenti di registrazione automatica della temperatura, che misurano, ad intervalli regolari, la temperatura dell’aria. Su tutti i mezzi di trasporto, in dotazione alla Dimar, sono installati strumenti di registrazione della temperatura dell’aria nel vano trasporto. La temperatura è automaticamente registrata ogni 5 minuti per viaggio. Altro e impegno, sempre rispettato dalla ditta è che tutte le consegne vengano effettuate entro le 12 ore dall’uscita dei mezzi di trasporto. Queste caratteristiche, fanno della Dimar Ittici Srl, il fornitore ideale per chi ha un ristorante e vuole offrire alla propria clientela, magari proprio in vista delle imminenti festività natalizie, un prelibato e sfizioso menù con una selezione di molluschi, pesci, cozze e affumicati di alta qualità. Da non dimenticare anche che i mitili ed i molluschi di Dimar Ittici, nella loro ampia scelta tra cozze, vongole, polpi, totani di diverse dimensioni, seppie già pulite e non , seppioline, sono proprio tra i prodotti più richiesti ed apprezzati proprio dai ristoratori.