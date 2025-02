Due siciliani, sull’Etna e a Siracusa, tra i premiati di Barawards

Food & Beverage

Il premio fotografa il meglio dell’ospitalità italiana, cercando le eccellenze made in Italy. Ecco tutti i vincitori

Ci sono anche due siciliani tra i premiati di Barawards, il premio, promosso da Bargiornale in collaborazione con Dolcegiornale, Hotel Domani e Ristoranti di Bargiornale che fotografa il meglio dell’ospitalità italiana, cercando le eccellenze made in Italy su tutto il territorio nazionale, assegnato nei giorni scorsi all’Alcatraz di Milano.

Tra i 21 premi, e le tre menzioni d’onore che hanno visto protagonisti i bartender, gli chef, i pasticceri, i professionisti del caffè e della birra, nonché locali, team e brand ambassador del mondo del food&beverage ci sono il Convivium Bar, all’interno del Relais Monaci delle Terre Nere di Zafferana Etnea – un wine resort in una tenuta di 25 ettari alle pendici dell’Etna realizzato negli antichi palmenti con le pareti in pietra lavica – che ha conquistato il Premio Slow Wine Locale Green dell’anno, e il cocktail bar B.O.A T. S. – Based On A True Story di Siracusa, il locale originale per l’ambientazione nautica e “piratesca”, premiato per la Comunicazione social dell’anno. Le novità di questa edizione, infatti, sono state le menzioni speciali a chi si è fatto notare soprattutto per la sua capacità di attirare l’attenzione, con una comunicazione innovativa ed efficace.

Il gruppo di BOATS di Ortigia

Sette titoli sono andati a professionisti e locali di Milano, un pari merito a Roma e Napoli con tre premi per ciascuna città, mentre gli altri riconoscimenti sono stati distribuiti equamente fra città d’arte e piccoli centri. i premiati sono stati scelti su una rosa di 600 locali e 530 professionisti, con la nuova categoria dedicata alle birrerie e la novità delle tre menzioni speciali.

Tutti i vincitori dei Barawards 2024

Luca Bruni (Depero Club – Rieti) Premio Altos Bartender dell’Anno

Edris Al Malat (Dry Milano – Milano)Premio Nardini Bar Manager dell’Anno

Gabriele Armani (Paradiso – Barcellona) Premio Keglevich Bartender italiano all’estero dell’Anno

Alessio Megna del Freni e Frizioni di Roma Premio Campari Academy Bartender under 25 dell’Anno

Sentaku Izakaya – Bologna Premio Barceló Bar rivelazione dell’Anno

L’Antiquario – Napoli Premio Bibite Sanpellegrino Cocktail bar dell’Anno

Mandarin Garden – Mandarin Oriental Milan – Milano Premio Venturo Bar d’albergo dell’Anno

Rita&Cocktails – MilanoPremio Amaro Montenegro Bar Team dell’Anno

Convivium Bar – Relais Monaci delle Terre Nere – Zafferana Etnea (CT)Premio Slow Wine Fair Locale Green dell’Anno

’Ino – Firenze – Premio Agritech by Vandemoortele Paninoteca dell’Anno

Cafezal Coffee Hub – MilanoPremio Bloom Specialty Coffee La San Marco Bar Caffetteria dell’Anno

Moebius – Milano Premio Easycassa Ristorante rivelazione dell’Anno

Ducasse – Hotel Romeo – Napoli Premio Zini Ristorante d’albergo dell’Anno

Chiara Beretta – Fine Spirits Premio Brand ambassador dell’Anno Spirits&co

Gianni Cocco – Fabbri 1905 Premio Brand Ambassador dell’Anno Coffee&more

Carmela Maresca – Luminist – Napoli Premio Barista dell’Anno

Chiara Pavan – Venissa – Venezia Premio Cuoco dell’Anno

W Rome – Roma Premio Hotel rivelazione dell’Anno

Giuseppe Solfrizzi – Le Levain – Roma Premio Pasticcere/Gelatiere dell’Anno

Birrificio Lambrate – Milano Bar Birreria dell’anno

Caffè San Carlo – Torino Premio Bar Pasticceria Gelateria dell’Anno

Menzioni speciali

La Terrazza Rooftop Bar & Bistrot – Grand Hotel Principe di Piemonte – Viareggio (LU) Bar Menu dell’anno in collaborazione con DiSaronno

O.A T. S. – Based On A True Story – Siracusa Comunicazione social dell’anno

Barmacia – Soluzioni Spiritose – Potenza Video promo dell’anno