E’ siciliano il miglior Street Food on the Road d’Italia: il Gambero Rosso premia “Il Vecchio Carro”

Il riconoscimento per il panino con la porchetta di suino nero dei Nebrodi. Giuseppe Oriti: "Quando abbiamo iniziato 28 anni fa ci prendevano per pazzi"

E’ siciliano il miglior Street Food on the Road d’Italia: vince “Il Vecchio Carro”, l’agriturismo dell’allevatore Giuseppe Oriti di Caronia, in provincia di Messina, premiato a Roma per il suo panino con la porchetta di suino nero dei Nebrodi e la cipolla caramellata. La nuova guida del Gambero Rosso, l’undicesima edizione, dedicata al migliore cibo di strada italiano consegna i premi speciali alla Sicilia e al Lazio. Il riconoscimento Street Food on the Road se lo aggiudica “Il Vecchio Carro” mentre quello per il Panino dell’Anno va a Funghi Burger – Legs, Roma.

Questa la motivazione del premio: “Un food truck che porta in giro per l’Italia un prodotto di grande caratura, l’inimitabile porchetta di Suino Nero dei Nebrodi dell’azienda agrituristica di Giuseppe Oriti di Caronia, in provincia di Messina. Ovviamente a farcire splendidi panini”.

Il campione regionale è “Il Massimo dello stret food” a Palermo

Sono 20 campioni regionali, per la Sicilia vince “Il Massimo dello street food”, no figghiu du’ zu’ Gino, in via Paruta a Palermo, che propone le frattaglie in tutte le salse e i classici della gastronomia di strada palermitana: crocché, panelle, arancine.

«Quando abbiamo iniziato, 28 anni fa, ci prendevano per pazzi, nessuno ci credeva – racconta al telefono Giuseppe Oriti (originario di San Fratello) de “Il Vecchio Carro”, azienda agricola familiare, paradiso del gusto – Noi abbiamo puntato sul maialino dei Nebrodi, su un prodotto realizzato artigianalmente con i suini neri del nostro allevamento, che vivono allo stato semibrado, e l’antica ricetta di famiglia. Anche la cipolla è di nostra produzione, controlliamo tutta la filiera dei nostri prodotti. Abbiamo concentrato i nostri sforzi, non solo nell’attività agrituristica portata avanti da mia moglie Eliana, ma anche con la nostra presenza nei grandi eventi di street food in giro per l’Italia». Del Premio di Gambero Rosso «è felicissimo, arricchisce il nostro medagliere e siamo orgogliosi di tornare in Sicilia con questo riconoscimento che si unisce a tutti gli altri ottenuti in questi anni, già nel 2017 nell’appuntamento dei fratelli Cerea, Top Italian Food, miglior salume di suino nero, e Tre Fette nella Guida Salumi del Gambero Rosso e tanti altri riconoscimenti».