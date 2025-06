È siciliano il «pane dell’anno»: ecco il forno premiato dalla guida firmata da Gambero Rosso

IL RICONOSCIMENTO

A brindare al riconoscimento, che rientra tra i Premi speciali, è Frangipane forno e cucina di Milazzo

E’ siciliano di Milazzo (Messina) il Pane dell’anno per la settima edizione della Guida Pane e Panettieri d’Italia 2026 firmata dal Gambero Rosso e presentata oggi a Roma. A brindare al riconoscimento, che rientra tra i Premi speciali, è Frangipane forno e cucina.

La pubblicazione enogastronomica, presenta in totale la recensione di 614 panifici della penisola con un aumento, rispetto alla precedente edizione, delle panetterie premiate con i Tre Pani (massimo riconoscimento considerando materia prima, lavorazione e concept) che passano a 65. In testa alla classifica i Tre Pani il Piemonte (10 esercizi premiati, di cui 1 new entry). Seguono la Lombardia (9) e il Lazio (8).

Crescono anche i Premi Speciali, che passano dai precedenti 3 agli attuali 5: Panettiere emergente, Pane e Territorio, Bakery dell’anno, Pane tipico e appunto Pane dell’anno. La Panettiera emergente è Chiara Regattieri di Tipo Due Forno Contemporaneo (Mantova, Lombardia), mentre il Premio Pane e territorio se lo aggiudica Il Forno di San Leo (San Leo (Rimini), Emilia-Romagna). Bakery dell’anno è Coce (Parma, Emilia-Romagna), il riconoscimento per il Pane tipico va a Panequaglia – Sant’Urbano (Padova, Veneto).

Il panificio siciliano

La storia di Frangipane forno e cucina a Milazzo è davvero particolare. E in pochissimo tempo si è già imposto nella guida Pane e Panettieri. Il forno è stato aperto solo nel 2024 da Antonio Palana, cresciuto lavorando come ferroviere ma senza mai levare le mani dagli impasti. Ha frequentato la prima scuola in Italia che insegna a fare impresa intorno al pane, a Milano, ed è tornato nel paese in provincia di Messina per mettere in piedi Frangipane insieme alla compagna Michela Di Rubbo.

I tre pani