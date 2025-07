Estate a tavola, perché in una settimana il prezzo delle angurie è calato del 18,2%

food

Grande abbondanza di angurie sul mercato, con prezzi all’ingrosso in calo del 18,2% rispetto alla settimana scorsa, perché la produzione supera la richiesta. Il maltempo che ha caratterizzato gli ultimi giorni, infatti, ha influito sulla domanda un po’ per tutta la frutta estiva.

Lo fa sapere La Borsa della Spesa, il servizio informativo settimanale realizzato da Bmti e Italmercati, in collaborazione con Consumerismo No Profit. Ottima qualità per tutte le produzioni di meloni, con quantitativi in leggero calo per le temperature elevate. Il buon equilibrio tra domanda e offerta, però, mantiene i prezzi stabili. I meloni retati dal Centro-Sud Italia costano all’ingrosso tra 1,00 e 1,60 euro/kg, mentre quelli lombardi, di pregio, si attestano tra 1,80 e 2,00 euro/kg.

In esaurimento le pesche di piccolo calibro ma i prezzi all’ingrosso continuano ad essere regolari, si va da 2,50 euro/kg a 1,50 euro/kg.

Tra gli ortaggi, prosegue bene la produzione di pomodori in piena aria del Centro Sud Italia grazie al clima favorevole. All’ingrosso, il pomodoro ciliegino si aggira sui 2,30 euro/kg, il datterino sui 2,50 euro/kg, il piccadilly sui 1,50 euro/kg, meno caro poiché meno richiesto e i lunghi verdi intorno a 1,20 euro/kg.