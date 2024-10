Guida Slow Wine, Planeta la cantina italiana premiata per l’accoglienza

la guida

"L'azienda mantiene un legame forte con le radici della tradizione regionale". Segnalati nove vini siciliani Best Buy

È stato assegnato alla cantina siciliana Planeta, di Menfi (Agrigento) il premio per l’Accoglienza nell’ambito della presentazione a Milano della 15ª edizione della Guida Slow Wine.«I cugini Francesca, Alessio e Santi Planeta – questa la motivazione – enfant prodige del vino siciliano di inizio anni Novanta, sono ormai cresciuti, ma le loro idee sono sempre più attuali, frizzanti e innovative. L’azienda che hanno plasmato è forse quella che nel panorama italiano ha speso di più sia in termini di tempo dedicato sia di investimenti finanziari per creare un’esperienza Planeta e accogliere gli appassionati e i professionisti del vino in un mondo in cui regnano sovrane bellezza, professionalità e convivialità. Tutto questo senza costruire un luna park di cartapesta, ma mantenendo un legame forte con le radici della tradizione regionale e ponendo al centro la qualità e la capacità di affascinare attraverso un racconto pregno di solidi contenuti».

E proprio per andare incontro a un mondo come quello del vino, che evolve sia nelle modalità produttive che nel gusto dei consumatori, Slow Wine 2025 esordisce con i Best Buy, il nuovo riconoscimento che sostituisce il Vino Quotidiano. La guida segnala una selezione di Top Wine che, nelle rispettive denominazioni e tipologie, offrono un prezzo eccezionale. I Best Buy segnano un passo importante nell’evolversi della guida che in 15 anni ha intercettato tendenze ma anche stimolato i produttori a lavorare non in antitesi con la natura, ma seguendone segnali e ritmi. Lo testimonia l’altra novità importante di Slow Wine 2025: “Il prerequisito per essere in guida è stato per la prima volta la scelta di non utilizzare il diserbo chimico in vigna – sottolinea Federico Varazi, vice presidente di Slow Food Italia – Credo sia un passo importante verso un diverso rapporto tra vino e ambiente, in cui la natura non è un elemento da proteggere soltanto. È necessario creare una relazione armonica con la natura, per far sì che dalla sua tutela nascano benefici economici per chi pratica l’agricoltura. Aver mantenuto lo stesso numero segnalazioni dell’edizione scorsa, circa 2000 cantine con 144 novità, indica che il settore sta già rispondendo alla necessità di produrre vini buoni, puliti e giusti, che guardano al futuro delle prossime generazioni con ottimismo».

I Best Buy siciliani sono nove. «Non si tratta solo di una novità tecnica che pone la guida al passo con i tempi – ha evidenziato il curatore della guida Giancarlo Gariglio -. Proporre il miglior vino al miglior prezzo vuol dire dare una indicazione utile e accessibile a tutti i lettori che cercano un riferimento per orientarsi nel mondo della vitivinicoltura pulita e sostenibile. Una segnalazione quindi non puramente estetica, ma che ha radici molto lontane: nel Manifesto di Slow Food dell’89, scritto dai nostri padri fondatori, si parla di diritto al piacere. Un diritto che per noi è fondamentale, ma deve essere per tutti. Da qui nasce la nostra idea di segnalare vini per noi buonissimi dal punto di vista organolettico, Top Wine che però allo stesso tempo hanno un prezzo più accessibile. E con piacere stiamo notando che le cantine che lo hanno ricevuto lo stanno promuovendo, quindi è stata una novità apprezzata, in primis dai produttori».

Ecco l’elenco dei nove vini siciliani segnalati:

Cantine Nicosia Etna Rosso Vulkà 2021 CVA Canicattì Arcifà 2023 Elios Bianco 2023 vino slow Longarico Nostrale 2023 vino slow Minardi Pantelleria Bianco Leukos 2023 vino slow Poggio di Bortolone Vittoria Frappato 2023 vino slow Porta del Vento Monreale Catarratto 2023 vino slow Possente Kima 2023 vino slow Valdibella Acamante 2020 vino slow

