“Gusto della libertà”, il gelato fatto con prodotti di terre confiscate a mafie

Presentato a Palermo nel corso di Sherbeth al gusto di miele e zafferano

E’ stato presentato, nel corso di Sherbeth, la due giorni sul gelato che si è svolta a Palermo, il «Gusto della libertà», un gelato preparato esclusivamente per la kermesse con i prodotti provenienti dalle terre confiscate alla mafia. All’evento, moderato dall’attore e conduttore televisivo Roberto Lipari, hanno preso parte i maestri gelatieri Giovanna Musumeci, Vincenzo Lenci e Ilenia Zoli, Francesco Citarda del consorzio Libera Terra, Fabio Nicola della cooperativa Cascina Caccia, Carmelo Pollichino dell’associazione Libera contro le mafie e Antonello Cracolici, presidente della commissione antimafia dell’Ars.