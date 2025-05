Hamburger Day, per Deliveroo è Palermo la seconda città d’Italia che ordina più panini

Classifiche

Torna oggi l’Hamburger Day, giornata internazionale dedicata a uno dei piatti più amati e versatili della cucina globale e diventato ormai un grande classico anche in Italia. Nelle preferenze degli appassionati “Il re indiscusso – secondo analisi del food delivery Just Eat – resta il cheeseburger, seguito dal bacon burger e dal chicken burger, ma cresce anche l’interesse per proposte più fresche e originali come l’avocado burger». Non mancano, nella degustazione del prodotto, «gli Immancabili contorni con le patatine fritte in pole position, seguite da anelli di cipolla, nuggets, alette di pollo; senza dimenticare chicche italiane come supplì e olive ascolane».