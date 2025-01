I food trend 2025: plant based, detox e trasgressioni

Cibo e benessere

Emerge il concetto di cibo come "medicina", nel menu faranno il loro ingresso cibi piccanti, speziati e fermentati

Trasgressioni alimentari, nuovi sapori e ingredienti, farmaci per soddisfare il fabbisogno quotidiano di nutrienti essenziali, ma anche un’alimentazione sempre più plant based con elementi detossinanti ed energizzanti, all’insegna di uno stile di vita salutare. Sono i trend emergenti che definiranno il comportamento dei consumatori in fatto di scelte alimentari nel 2025 e forse anche nei prossimi anni.

Secondo una ricerca di Mintel, istituto specializzato nell’analisi dei trend globali, riportata dal sito dell’Ice, sono quattro le tendenze che influenzeranno il comportamento dei consumatori e quindi il settore alimentare nel prossimo futuro: l’emergere del nuovo concetto di ‘cibo come medicina’. I farmaci per la perdita di peso come Ozempic ridefiniranno radicalmente la percezione dei consumatori. Altra tendenza, la trasgressione: puntando sull’innovazione le aziende dovranno aprirsi a consumatori che hanno fame di marchi che li aiutino a “infrangere le regole“». Poi, quella che viene definita ‘Reazione a catena’: poiché le interruzioni della fornitura alimentare globale a causa di fattori geopolitici e ambientali diventano sempre più frequenti, l’industria dovrà incoraggiare i consumatori ad avere fiducia in ingredienti e sapori che emergeranno a livello locale e globale. Infine, ‘Raccolti ibridi’: le aziende alimentari dovranno dimostrare come tecnologia e agricoltura lavorino bene insieme a vantaggio di consumatori, agricoltori e ambiente.

Intanto, in fatto di scelte alimentari, i food trend sono già apparsi sui social per indicarci quali saranno gli alimenti più gettonati dell’anno 2025. Li ha raccolti KoRo, brand di prodotti food innovativi, sovrapponendo i trend di Instagram e TikTok con gli studi scientifici e gli argomenti più dibattuti dagli esperti del settore. Il risultato: nella dieta degli italiani faranno il loro ingresso sempre più alternative vegetali alle proteine animali, cibi fermentati, piccanti e speziati, e diverse alternative alla caffeina. Mangiare plant based è il trend che sempre più sta diventando uno stile di vita. Cresce, infatti, in tutto il mondo il numero di consumatori che sceglie di abbracciare una dieta in parte o completamente vegetale. Altra tendenza i cibi fermentati. Nel 2025 la fermentazione sarà una delle preparazioni culinarie di maggior trend. Tra le più note troviamo la kombucha, ottenuta dalla fermentazione del tè zuccherato. Altra tendenza, le bevande energetiche realizzate con ingredienti e naturali, prive di stimolanti artificiali. Un esempio: il succo di caprifoglio blu siberiano, ottenuto dalle bacche della pianta, dal gusto fruttato acidulo. Cresce anche l’interesse per le alternative alla caffeina che forniscano energia senza nervosismo, come il guaranà: oggi le ricerche scientifiche ne hanno rivelato i benefici per ridurre l’affaticamento fisico e mentale.