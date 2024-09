Il fungo porcino dell’Etna da record trovato sul Monte Minardo a Bronte: è pesantissimo

la curiosità

Maurizio Currenti è un fungaiolo esperto che conosce i sentieri meno battuti

È di oggi, martedì 4 settembre, alle 6 il ritrovamento di un fungo porcino da record. Quattro i chili tondi tondi per l’esemplare di una varietà unica e ricercatissima, il porcino dell’Etna, trovato da Maurizio Currenti nella zona di Monte Minardo nel territorio di Bronte. Currenti, appassionato fungaiolo da 37 anni, cioè quando di anni ne aveva solo 13, ha approfittato del periodo più propizio per la ricerca di funghi, ma non sperava certo nello straordinario ritrovamento già oggi.