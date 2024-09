Il Mediterraneo e l’oceano Atlantico si incontrano a Taormina nei piatti degli chef D’Angelo e Costa

Alta cucina

Due cene a quattro mani dell'Executive Chef del Brizza di Villa Sant'Andrea e dello stellato del William Restaurant del Belmond Hotel di Madeira

Al ristorante pieds dans l’eau Brizza di Villa Sant’Andrea, A Belmond Hotel, Taormina Mare, due speciali cene a quattro mani in programma il 17 e 18 settembre invitano gli ospiti alla scoperta delle tradizioni culinarie della Sicilia e Madeira, quando l’Executive Chef Agostino D’Angelo accoglierà lo Chef Diogo Costa del William Restaurant – 1 Stella MICHELIN al Reid’s Palace, A Belmond Hotel, Madeira.

Il percorso degustazione di 6 portate da loro ideato per l’occasione, esalterà tutti i sensi attraverso nuove forme e visioni della materia prima selezionata, raccontando l’incontro tra il Mar Mediterraneo e l’Oceano Atlantico in piatti straordinari presentati ad ognuno degli otto tavoli in riva al mare.