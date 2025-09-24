Il pistacchio di Raffadali Dop avrà un passaporto digitale Ue

Innovazione

E' il secondo prodotto siciliano a entrare nella cerchia delle eccellenze certificate con questo sistema di tracciabilità

Il pistacchio di Raffadali Dop sarà il primo frutto a guscio in Europa a dotarsi di passaporto digitale, sviluppato con l’Istituto poligrafico e zecca dello Stato. Dopo il cioccolato di Modica, è il secondo prodotto siciliano a entrare nella cerchia delle eccellenze certificate con questo sistema di tracciabilità, che attraverso un QR code consente di verificare autenticità, origine e filiera, oltre ad accedere a contenuti multimediali su cultura e territorio.