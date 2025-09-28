San Vito Lo Capo
Il Portogallo vince al Bia cous cous World Championship: in finale Italia e Tunisia
La ricetta portoghese, un cous cous con pollo, vino di Porto e salsa «Cabidela», ha conquistato la giuria tecnica
E’ il Portogallo, rappresentato dallo chef Tiago Ferreira Silva, il paese vincitore del Bia cous cous World Championship, il Campionato del mondo di cous cous, evento centrale del Cous Cous Fest che ha messo a confronto, a San Vito Lo Capo, chef di 8 Paesi (Filippine, Italia, Marocco, Perù, Portogallo, Spagna, Tunisia e Medici Senza Frontiere), all’insegna dello scambio tra culture nell’ambito del festival prodotto dall’agenzia Feedback e dal Comune di San Vito Lo Capo e con il sostegno della Regione Siciliana.Tiago Ferreira Silva, executive chef di Immerso Hotel e Emme Restaurante, ad Ericeira, un piccolo villaggio di pescatori vicino Lisbona affacciato sull’Atlantico dove supervisiona l’intera offerta gastronomica dell’hotel, si è imposto sugli altri due finalisti, l’Italia e la Tunisia. La ricetta portoghese, un cous cous con pollo, vino di Porto e salsa «Cabidela», ha conquistato la giuria tecnica.
«E' un rammarico non avere qui con noi quest'anno- ha detto il sindaco di San Vito Lo Capo Francesco La Sala – i nostri fratelli di Israele e Palestina a causa delle vicende internazionali ma da San Vito, vogliamo lanciare un appello affinché presto si possa trovare un accordo di pace».