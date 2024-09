Incontri culinari a Venezia per George Clooney e Brad Pitt: chiacchere di cucina con chef Tino Vettorello

Festival e cucina

Scambio di opinioni e ricordi tra lo chef Tino Vettorello e le star americane George Clooney e Brad Pitt nel corso dell’81ª Mostra internazionale d’Arte Cinematografica dove i due attori hanno presentato, fuori concorso, “Wolfs”, commedia d’azione diretta da Jon Watts. Lo chef veneto, che da quindici anni coordina la ristorazione della Terrazza Biennale e del Palazzo del Casinò, ha incontrato, qualche giorno fa, i due divi nell’area Vip del Palazzo del Casinò e, in particolare con Clooney, ha scambiato qualche opinione sulla cucina italiana. Clooney ha ricordato il suo apprezzamento per la proposta di pesce di Vettorello che, non a caso, ha raccontato all’attore di aver reso il “Rombo alla Clooney” un signature nella sua carta del ristorante Tino Gourmet in Villa Soligo, nel cuore di Valdobbiadene. “Ne sono onorato”, ha commentato Clooney. Con Brad Pitt un caffè e qualche biscottino di produzione artigianale prima dell’incontro con la stampa.

