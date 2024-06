La gastronomia della provincia di Trapani candidata al network Unesco

Eccellenze

Qualora la candidatura venisse accettata la città sarebbe la prima del sud Italia ad entrare nel «network Unesco delle Città Creative»

È iniziato il percorso di candidatura dell’intero territorio della provincia di Trapani al network Unesco delle Città Creative per la Gastronomia. Uno straordinario strumento per valorizzare l’area della Sicilia occidentale, i suoi prodotti, le sue unicità e le professionalità presenti. Lo dice una nota del Distretto Turistico della Sicilia Occidentale che in queste settimane ha promosso incontri di presentazione per la condivisione del progetto di candidatura ai rappresentanti istituzionali, alle associazioni di settore e agli operatori turistici e ha raccolto grande interesse e partecipazione per una candidatura condivisa che accrescerebbe le prospettive dell’intero settore in diversi ambiti non solo enogastronomici ma anche sociali, culturali e di occupazione giovanile.

Comuni, Polo Universitario, Asp, Camera di Commercio, Libero consorzio comunale di Trapani e molti soggetti privati hanno dato la disponibilità ad aderire all’iniziativa che rappresenta una grande occasione di visibilità internazionale e rilancio per la provincia.