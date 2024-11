La Guida “Pasticceri e Pasticcerie 2025” del Gambero rosso: le due migliori siciliane

La classifica

Premi speciali, nuovi ingresse, e le Due Torte con punteggio alto

Dai maritozzi dei maestri della tradizione ai croissant dolci-salati di forma cubica se non addirittura piramidale dei giovani pastry-chef emergenti. Sono le nuove tendenze del dolce in Italia colte e raccontate da “Pasticceri e Pasticcerie 2025”, la quattordicesima edizione della guida di Gambero Rosso, l’unica pubblicazione italiana dedicata al mondo dolce. Salgono a 660 i locali censiti nella Guida, ben 62 le novità che debuttano, aumenta anche il numero delle insegne premiate. Con i nuovi ingressi in cima alla classifica della pasticceria Denis Dianin di Selvazzano Dentro (Pd) e di Tiri Bakry & Caffè, sono 33 quest’anno le pasticcerie che ottengono il massimo riconoscimento delle Tre Torte, riservato alle insegne con un punteggio pari o superiore a 90 centesimi.

A stravincere come qualità è la Lombardia, con 9 pasticcerie a pieno punteggio seguita dalla Campania.

Ai vertici, ma fuori classifica, si aggiunge il riconoscimento delle Tre Torte d’Oro che va a Iginio Massari, maestro dei maestri in Italia e nel mondo, conosciuto internazionalmente per la sua storica Pasticceria Veneto di Brescia.

Nell’Olimpo delle Tre Torte il maestro Corrado Assenza del Caffé Sicilia a Noto, (per l’undicesimo anno consecutivo nella guida, sempre ai vertici di una tradizione che incontra creatività e sperimentazione. Una tappa imperdibile in Sicilia. Con lui “Sciampagna” a Palermo (e Marineo), tra i leader della pasticceria isolana e nazionale.

Ecco l’elenco delle Tre Torte (per andare a scoprire qualche pasticceria quando si va in vacanza):

96

Dalmasso – Avigliana (To)

Biasetto – Padova

94

Besuschio – Abbiategrasso (Mi)

Maison Manilia – Montesano sulla Marcellana (Sa)

Pasticceria Agricola Cilentana Pietro Macellaro – Piaggine (Sa)

93

Sal De Riso Costa d’Amalfi – Minori (Sa)

Caffè Sicilia – Noto (Sr)

92

Acherer Patisserie.Blumen – Brunico/Bruneck (Bz)

Gino Fabbri Pasticcere – Bologna

Fabrizio Galla – San Sebastiano Da Po (To)Gruè – Roma

Ernst K Knam – Milano

Pasquale Marigliano – Nola (Na)

Nuovo Mondo – Prato

Sciampagna – Palermo

Walter Musco – Roma

91

Belle Hélène – Tarquinia (Vt)

Caffè Cavour 1880 – Bergamo

Cortinovis – Ranica (Bg)

Fusto Milano – Milano

Pasticceria Marisa – San Giorgio delle Pertiche (Pd)

Martesana – Milano

Rinaldini – Rimini

Pasticceria Roberto – Erbusco (Bs)

Alessandro Servida – Milano

90

L’Arte Bianca – Parabita (Le)

Denis Dianin – Selvazzano Dentro (Pd)

Dolce Reale – Montichiari (Bs)

Dolciarte – Avellino

Luca Mannori – Prato

Piccola Pasticceria – Casale Monferrato (Al)

Pepe Mastro Dolciere – Sant’Egidio del Monte Albino (Sa)

Tiri Bakery & Caffè – Potenza

Tre Torte d’Oro – Club Kavè

Iginio Massari, Pasticceria Veneto – Brescia

La Sicilia ha 67 segnalazioni. Oltre alle Tre Torte, ci sono le pasticcerie con Due Torte che hanno in vetta locali palermitani: Caffè Delizia a Bolognetta (PA), con ben 88 punti, pasticceria Palazzolo a Cinisi (PA). Guidata da Santi Palazzolo, nome autorevole della pasticceria nazionale, è un’insegna storica, nata nel 1920 (88 punti) e Cappello a Palermo (88 punti). Segue a 87 punti Antico Caffè Spinnato a Palermo. Poi ci sono il pasticcere Lillo Freni a Messina. Due Torte in provincia di Agrigento per Luciano Marrone pasticceria artigianale a Favara, la Caffetteria Concordia di Agrigento e la pasticceria Angelo Inglima di Canicattì

Premi speciali e nuovi ingressi

Pasticcere emergente: Arianna Valente e Raffaele Gant di Libera ad Asti

Novità dell’anno: Delia a Lecce

Miglior Pasticceria salata:Dalmasso ad Avigliana (TO)

Sebastiano Caridi a Faenza (RA)

Miglior Dolce al cioccolato: Ernst K Knam a Milano, con la sua Torta Africa

Sostenibilità: Caffè Sicilia a Noto (RG)

Valorizzazione delle produzioni territoriali:Copello a Chiavari (GE)Freni a MessinaRoberto Murgia – Dolci in corso ad Alghero

Il Caffè Sicilia con il maestro Corrado Assenza ottiene anche il premio speciale Sostenibilità, con Inalpi. Mentre Freni a Messina fa il suo ingresso trionfale nella guida aggiudicandosi il premio speciale Valorizzazione delle Produzioni Territoriali, con Agrimontana

Dolc’è – La Dolciaria ad Agira (En)Antichi Sapori “‘nto catoju” ad Agira (En)Pavone – Pasticceria Contadina a Chiaramonte Gulfi (Rg)Cosi Dunci a Favara (Ag)Pasticceria Iudice a Ragusa

Menzione speciale per 2 Pastry Chef siciliani:

Lorenzo Dani presso St George Restaurant by Heinz Beck del The Ashbee Hotel a Taormina (Me). Fra i suoi dessert, iconico è Trinacria (shortbread al sale Maldon, mousse al limone nero, gel agli agrumi di Sicilia, limone candito, limone fermentato salato, sorbetto di agrumi siciliani, chips di cioccolato bianco e agrumi siciliani, panna cotta agli agrumi siciliani).