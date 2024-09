La mixology art a Taormina con il campione del mondo di bartending Bruno Vanzan

Beverage

Al Bar Sant'Andrea, dell'omonimo hotel del gruppo Belmond, il felice connubio con il Bar Manager Fabio Rosella

L’arte della mixology diventa protagonista ancora una volta al Bar Sant’Andrea, dell’omonima Villa di Taormina, del gruppo Belmond hotel, dove il 6 ottobre il bar manager Fabio Rosella ospiterà il campione del mondo di bartending Bruno Vanzan.

Il campione del mondo di bartending Bruno Vanzan

La suggestiva terrazza vista mare sarà teatro esclusivo di una speciale cocktail list che guiderà gli ospiti, in collaborazione con Belvedere Vodka e Volcan De Mi Tierra, tra i grandi classici rivisitati con ingredienti locali dai due bartender. Una serata a quattro mani nata per sorprendere ed entusiasmare ospiti in casa ed esterni con prodotti ricercati e genuini.

Già dall’età di 17 anni, Bruno Vanzan si è dedicato alla sua carriera da barman in Italia e, grazie alla sua passione e dedizione, si è laureato Campione del mondo per ben due volte partecipando a competizioni internazionali di bartending. Oggi, Bruno è a capo della sua azienda interamente dedicata al mondo del Beverage, che punta a promuovere la professionalità, la ricerca e lo sviluppo così come la qualità dei servizi nel settore, in cui crede fortemente.Per questa ragione, non ha avuto dubbi nell’accettare l’invito di Fabio Rosella per una serata dedicata a ciò che li accomuna di più al Bar Sant’Andrea: la creatività.

Fabio Rosella, bar Manager Villa Sant’Andrea