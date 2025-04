La pizza napoletana di tradizione a Catania, Ad Condurro: «Non solo un piatto, ma un rito»

Eccellenze

Locale di uno storico forno nel centro della città

L’Antica Pizzeria Da Michele apre anche a Catania. Lo storico marchio napoletano aprirà venerdì 4 aprile un proprio locale nel centro storico della città siciliana: in un edificio di fine ‘700 inizio ‘800 di via Manzoni, alle spalle di via Etnea.«Qui, come a Napoli, la pizza non è soltanto un piatto – spiega Alessandro Condurro, uno dei due Ad de l’Antica Pizzeria Da Michele in the world – ma un rito, un momento di condivisione che attraversa le generazioni, un pezzo di storia che si gusta a ogni morso. I catanesi, con la loro accoglienza calorosa e la passione per il buon cibo, abbracceranno senza esitazione una pizza che rappresenta la fusione perfetta tra la tradizione partenopea e il calore del sud».