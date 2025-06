il borgo

Dal 20 al 22 giugno degustazioni, show cooking e spettacoli

Torna per il secondo anno consecutivo la Sagra del Tartufo a Sambuca di Sicilia, paese noto per la varietà di tartufi che crescono nei suoi terreni, tra cui il Nero Invernale, il Bianchetto, l’Estivo o Scorzone e l’Uncinato. Una festa che, dal 20 al 22 giugno, celebra non solo il tartufo siciliano ma anche Sambuca di Sicilia, il borgo che nel 2022 è entrato nell’Associazione Nazionale Città del Tartufo insieme ai vicini Lucca Sicula e Burgio. Si tratta di un’occasione imperdibile, sottolineano gli organizzatori, per scoprire e gustare il tartufo siciliano, esplorare un territorio ricco di storia.