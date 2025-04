Le mandorle, i pistacchi e i profumi di Sicilia

buongusto

Tomarchio: Dalle colombe alle uova di cioccolato, il sapore autentico della tradizione che si coniuga con la creatività

A Pasqua, la Sicilia arriva sulle tavole di tutta Italia con il profumo degli agrumi, la dolcezza della mandorla, l’intensità del pistacchio. È la promessa mantenuta ogni anno da Tomarchio, storica azienda dolciaria siciliana con oltre 70 anni di passione artigiana. Fondata alla fine degli anni ’50, Tomarchio è un’impresa a conduzione familiare che ha saputo trasformare la tradizione in eccellenza, mantenendo saldi i valori dell’autenticità e della qualità. Ogni dolce nasce da ingredienti locali selezionati e racconta una storia fatta di gusto, memoria e innovazione. Per la Pasqua 2025, Tomarchio propone una collezione di lievitati e uova di cioccolato che celebra il sapore autentico dell’isola, con uno sguardo sempre attento alla creatività. Un modo per rinnovare la tradizione, senza mai perderne l’anima.

Il simbolo della Pasqua? La Colomba, naturalmente. Soffici, profumate, ricche di ingredienti selezionati: le colombe pasquali Tomarchio rappresentano il cuore dell’offerta. Ogni impasto è lavorato secondo metodi artigianali, con tempi di lievitazione lenti e naturali, per garantire morbidezza, fragranza e una struttura perfetta al taglio. Tra tutte, spiccano due varianti ormai divenute iconiche:Colomba al Pistacchio, con impasto soffice e profumato, arricchito da pistacchi siciliani e una ricca copertura di cioccolato bianco. Il tutto accompagnato da un barattolino di crema al pistacchio tostato, per un’esperienza completa e indulgente, da condividere o da regalarsi con piacere;Colomba al Cioccolato, perfetta per i più golosi: impasto artigianale, riccioli di cioccolato e nocciole croccanti, con una glassatura che avvolge il palato in un abbraccio deciso e goloso.

Ma le sorprese non finiscono qui. Tomarchio rinnova anche le sue proposte più classiche, per chi non rinuncia ai sapori della tradizione.Un’offerta per tutti i gusti, sempre nel segno della qualità. Accanto alle varianti più golose, la gamma pasquale si completa con:Colomba Classica con Canditi, preparata con scorze d’arancia candita al 100% siciliane, dal gusto autentico e profumato;Colomba senza Canditi, pensata per chi preferisce una consistenza più morbida e lineare, ma con lo stesso impasto artigianale e il profumo tipico delle migliori colombe da forno.Colomba ai Profumi di Sicilia, novità 2025: una vera esplosione di aromi isolani. L’impasto è arricchito da scorze di arancia siciliana e accompagnato da quattro vasetti di confetture extra nei gusti: fragole di Maletto, mele dell’Etna, more e un classico senza tempo. Un tributo alla biodiversità e ai sapori autentici dell’isola, in un formato pensato per essere condiviso, anche a colazione o a merenda.