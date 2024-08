Le sagre in Sicilia: grano, dolcetti e “oro rosso”

cibo e tradizione

Dalla Festa di Raddusa, che rievoca l'antica trebbiatura, al pesce azzurro di Sciacca, alla "notte gialla" a Gibellina

Festa del grano a Raddusa

Torna la “Festa del Grano” a Raddusa dal 6 all’8 settembre in cui si rievocano le fasi della trebbiatura, ‘a pisatura, fatta col calpestio delel spighe, e si uniscono storia, spettacolo e folclore. La Festa del Grano ripercorre la tardizione della vita contadina facendo rivivere i riti della mietitura. Tre giorni di festa e cibo. Gran chiusura domenica 8 settembre. Alle 10,30 un’altra rievocazione storica e contadini in costumi tradizionali, la partecipazione di alcune maestranze del Palio dei Normanni di Piazza Armerina e gruppi provenienti da Enna, Polizzi Generosa e anche dalla Calabria. Nel pomeriggio la fedele rievocazione delle antiche fasi della trebbiatura del grano a cura del gruppo Folk La Spiga di Raddusa, poi chiusura con lo spettacolo musicale (alle 21,30) in piazza Umberto con Futura tributo a Lucio Dalla.

La notte gialla a Gibellina

La notte gialla è l’evento che promuove l’incontro del melone giallo di Gibellina con l’arte della gastronomia Siciliana che si terrà a Gibellina il 30 e il 31 agosto, che quest’anno ritorna in occasione di una delle più antiche, sentite ed importanti feste gibellinesi: la Fera della Festa della Madonna delle Grazie. Le attività locali prepareranno piatti a base di melone giallo, ci sarà il villaggio enogastronomico con grigliate, street food, busiate e prodotti tipici. Sabato 31 gran chiusura con Lello Analfino e i Tinturia.

Azzurro Food Festival a Sciacca

Dal 29 Agosto all’1 Settembre a Sciacca, in Piazza Angelo Scandaliato, 4 serate all’insegna del buon cibo e dell’intrattenimento con tantissimi ospiti tra buon cibo, musica e prodotti siciliani. Il festival gastronomico che inizia oggi improntato sulla valorizzazione del pesce azzurro, le cui specie (tra le altre: sarde, alici, sgombri e pesci sciabola) identificano da sempre il centro agrigentino. Tra gli ospiti più attesi: lo chef Francesco Bonomo e Giusi Battaglia, volto televisivo di Food Network con il nome di Giusina in cucina. Ecco alcuni eventi: Concerto di Petit – 29 Agosto, Cooking Show con Giusina in Cucina – 30 Agosto, Spettacolo comico de I 4 Gusti – 30 Agosto, Spettacolo comico dei Falsi d’Autore – 31 Agosto, DJ Set degli Eiffel 65 – 1 Settembre.

Sagra del Nocattolo a Nicosia

Sagra del Nocattolo tra i Prodotti Tipici a Nicosia (En) sabato 31 agosto e domenica 1 settembre. Esibizione Carretti Siciliani, mostre e musica. Un grande evento dedicato non solo a questo prodotto ma a tutti i prodotti tipici nicosiani. Manifestazione dedicata al dolce tradizionale dalla storia antica, dal sapore unico profumato, il “nocattolo”, con base in fragrante pasta frolla e con sopra un eccellente impasto di mandorle aromatizzate. I nocattoli appartengono alla tradizione gastronomica natalizia tramandati con cura di madre in figlia e sono famosi non solo per il loro delizioso gusto ma anche per la forma.

A Valguarnera l’“oro rosso” di Sicilia