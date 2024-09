Masterclass, mostre e libri: tutto sul Cerasuolo

l'iniziativa

Dal 20 al 22 settembre, in occasione del Vittoria Jazz Festival, tre giorni tra vino, cultura e talk

Una mostra fotografica, talk, libri e un’attesa masterclass dedicata al vino Cerasuolo di Vittoria. Dal 20 al 22 settembre arriva “Terroir Cerasuolo”, la tre giorni di appuntamenti promossi dall’ATS Strade del Vino Cerasuolo al Chiostro delle Grazie a Vittoria per celebrare e promuovere l’eccellenza vitivinicola e culturale del territorio. L’evento, che si inserisce nel contesto del Vittoria Jazz Festival Wine & Music, promosso dall’Enoteca Regionale della Sicilia sede del Sud Est e dal Comune di Vittoria, vuole lanciare l’attenzione su un territorio che unisce mare limpido a spiagge di sabbia dorata, le migliori cantine ai monumenti liberty e barocchi, i parchi naturali ai siti archeologici. E per far scoprire queste straordinarie peculiarità, sono stati immaginati i vari appuntamenti che iniziano con l’apertura, venerdì 20 settembre, della mostra fotografica “Terroir Cerasuolo” aperta per tutta la durata dell’evento, offrendo uno sguardo visivo sul paesaggio vitivinicolo, le riserve naturali e i luoghi storici della zona. Una narrazione per immagini che mette in luce la bellezza e l’identità del Cerasuolo di Vittoria e, appunto, del suo territorio. Sabato 21 settembre, alle ore 19, verrà presentato il libro “Basta un calice” di Alvice Cartelli, un’antologia di racconti dedicati al vino.

A seguire, alle ore 20, si terrà l’attesissima masterclass “Il vino affascinante” con il noto sommelier Luigi Salvo, che guiderà i partecipanti alla scoperta del Cerasuolo di Vittoria DOCG (qui il consorzio di tutela), l’unico vino siciliano a denominazione di origine controllata e garantita, attraverso una degustazione e un approfondimento sulle sue caratteristiche. Infine domenica 22 settembre, alle ore 19, il talk “Terroir Lab – esperienze a confronto”, condotto dalla giornalista Gianna Bozzali. Il dibattito coinvolgerà imprenditori del territorio, che discuteranno temi come la sostenibilità, il ritorno ai saperi antichi e le sinergie tra pubblico e privato per la valorizzazione del territorio. Marco Parisi, presidente della Strada del Vino Cerasuolo di Vittoria, organismo capofila dell’ATS, sottolinea che “questi eventi rappresentano un’occasione unica per raccontare il nostro territorio attraverso il vino, la cultura e il confronto. Il nostro obiettivo è quello di creare un’esperienza immersiva che promuova non solo il Cerasuolo di Vittoria e le sue tradizioni, ma anche tutto il territorio attraverso percorsi, iniziative, attività, coinvolgendo appassionati e professionisti del settore”.