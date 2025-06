“Misterbianco Wine Awards”, chiude rassegna per raccontare e assaporare il buon vino

Nel Catanese

Al Centro Congressi “Nelson Mandela” esperti e semplici appassionati del vino e dell’enogastronomia hanno potuto “gustare” un ricco programma fatto di conferenze, talk show, approfondimenti e masterclass

Va in archivio la terza edizione del “Misterbianco Wine Awards”. Una due giorni che ha saputo esaltare e valorizzare le eccellenze vitivinicole del territorio etneo e del resto della Sicilia con realtà produttive uniche e di grande eccellenza.

“Abbiamo voluto fortemente riprendere questa manifestazione ed abbiamo immaginato cosa avremo potuto fare per migliorarla ulteriormente – spiega l’assessore comunale alla Cultura di Misterbianco Dario Moscato – in questa bellissima atmosfera sono state messe in mostra tutte le nostre eccellenze centrando il nostro obiettivo e focalizzandoci sul turismo enogastronomico regionale”.

L’assessore comunale alla Cultura di Misterbianco Dario Moscato

Al Centro Congressi “Nelson Mandela” esperti e semplici appassionati del vino e dell’enogastronomia hanno potuto “gustare” un ricco programma fatto di conferenze, talk show, approfondimenti e masterclass. “Raccontare il vino, assaporarlo e riscoprire quelle tradizioni che ci rendono unici – sottolinea Danilo Trapanotto, delegato ONAV Catania – un grande evento che ha messo alla ribalta i nostri produttori. All’estero ci conoscono tutti ma qui, nella nostra terra, dobbiamo farci conoscere meglio”.

Danilo Trapanotto, delegato ONAV Catania

