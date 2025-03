Nelle Madonie trovato un raro fungo di quasi tre chili

il caso

Si tratta di un pleurotus eryngii raccolto dal regista Francesco Millonzi

Un raro pleurotus eryngii, un fungo conosciuto anche come cardoncello, cardarello, ferlengo, fungo di Ferula, è stato trovato nelle Madonie, in contrada Biscardo a Montemaggiore Belsito, da Francesco Millonzi, noto personaggio e regista di film su temi sociali. Il fungo ha grandi dimensioni e un peso notevole (2,9 chili) ed è molto raro in Sicilia.

L’habitat del cardoncello si estende dall’oceano Atlantico fino all’Asia occidentale passando dal bacino del Mediterraneo e dall’Europa centrale. Il cardoncello cresce spontaneamente in quasi tutta l’Italia centromeridionale.

