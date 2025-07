New York, Fiasconaro inaugura con Baggio e una cassata siciliana il Summer Fancy Food Show: «Il Made in Italy sempre forte negli Usa»

AGROALIMENTARE

Aperto il padiglione italiano alla grande fiera internazionale dedicata ai prodotti alimentari di alta qualità

“E’ stato davvero un trionfo questo momento inaugurale, che sia di auspicio per un sistema agroalimentare italiano ancora più importante nel mercato degli Stati Uniti. Nonostante i dazi noi siamo sereni nell’affrontare queste problematiche”. Lo ha detto il maestro pasticciere siciliano Nicola Fiasconaro, in occasione dell’inaugurazione del padiglione italiano al New York Summer Fancy Food Show 2025, la grande fiera commerciale internazionale dedicata ai prodotti alimentari di alta qualità, insieme con Roberto Baggio.

Il momento clou della cerimonia è stato il taglio di una cassata siciliana monumentale a forma di Italia, realizzata da Fiasconaro e tagliata tra gli applausi proprio da Roberto Baggio.