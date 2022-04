"Carbonara day", maratona social dedicata alla ricetta 

«Amo la pasta, è il mio piatto preferito, semplice, creativo. È un vero antidepressivo, è condivisione, aggregazione e buonumore. Sono fiero di essere il portabandiera di questo piatto. Se organizzate, io vengo di corsa, mangio in silenzio e poi vi faccio ridere. Buon Carbonara Day a tutti». Così il popolare attore e regista romano Carlo Verdone commenta i risultati di ricerca Doxa condotta dai pastai di Unione Italiana Food che lo eleggono compagno ideale degli italiani per mangiare una carbonara ed elogia la pasta e la carbonara alla vigilia del «Carbonara Day», festa dedicata a uno dei primi piatti tipici di Roma e del Lazio e in programma oggi. Dopo Verdone, con il 25% delle preferenze, soprattutto tra gli over 35, l'altra figura con cui gli italiani mangerebbero una carbonara è il presidente Sergio Mattarella (14%, con prevalenza degli over 54 anni)

La celebrazione del piatto e della ricetta tradizionale (con cinque ingredienti: pasta, uova, guanciale, pecorino e pepe), che mette in risalto anche il recente riconoscimento ottenuto da Roma da Tripadvisor «Travellers' Choice Awards 2022» come prima meta al mondo per gli amanti del cibo, chiama a raccolta appassionati, amatori e buongustai per una giornata che fa ben sperare per questi giorni di Pasqua sotto il profilo del turismo e che è ricca di iniziative dedicate alla ricetta famosa in Italia e nel mondo.

Tra i diversi appuntamenti spicca in particolare la maratona social con invito a condividere la ricetta con gli hashtag #CarbonaraDay e #CarbonaraSharing. L'appuntamento è sui canali social WeLovePasta con i pastai di Unione Italiana Food e lo chef Luciano Monosilio a partire dalle ore 12,00 di oggi. Tra gli eventi anche il lancio di una carbonara nello spazio: a lanciare in orbita per la prima volta il piatto di pasta più famoso al mondo sono Al.ta Cucina e Pasta Garofalo «per raccontare - dicono i promotori - a tutto il pianeta Terra e all’Universo come si fa una Carbonara e che non esiste una unica ricetta». La missione spaziale, tramite la tecnologia di Involve Space, prevede a bordo una playlist con oltre 500 ricette diverse di carbonara, condivise direttamente dagli «chef» della community di cucina.

Alla carbonara, sempre il 6 aprile è dedicata anche la nascita a Milano del panino "Karbonaro". La proposta gastronomica vede gli straccetti di vitello e tacchino tipici del kebab tagliato sul doner, lo spiedo verticale, irrorati da una «carbocrema» a base di tuorli d’uovo, pecorino e pepe, sulla quale si adagia del guanciale croccante. La «cornice» è un pane dolce, annerito dall’aggiunta di carbone vegetale nell’impasto. A proporre il panino sono "Kebabbar,» locale che unisce kebab e miscelazione. Calici alzati per la carbonara anche fuori i confini nazionali con il maggiore consumo del piatto in Europa che si registra in Portogallo: secondo Uber Eats, piattaforma statunitense di ordinazione e consegna di cibo online- nella terra portoghese si contano 70 mila ordini in un solo anno (marzo 2021 - marzo 2022) seguita da quella francese con poco più di 60 mila richieste e da quella inglese con quasi 40 mila ordini.



