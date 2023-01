A Palermo "Not - Vini franchi", due giorni con 100 vignaioli

Palermo inaugura il calendario degli eventi dedicati al vino. Ai Cantieri Culturali alla Zisa prenderà vita, il 15 e il 16 gennaio, la terza edizione di Not Rassegna dei vini Franchi, la grande reunion dei vini naturali con centinaia di produttori provenienti da tutta Italia e da Francia, Germania, Austria, Slovenia, Spagna, Marocco e dall’Australia, con oltre 500 etichette in degustazione.

L'iniziativa dedicata al sistema produttivo che mette al centro la figura del vignaiolo, il lavoro artigianale e promuove la coscienza del bere come atto culturale di salvaguardia dell’identità territoriale e della Natura. L’evento apre l’anno solare delle fiere del vino riprendendo il percorso interrotto: creare ponti tra esperienze diverse, per terroir e storia, basate sulle medesime scelte in vigna e in cantina. Con la reunion dei vignaioli si riaccende nel capoluogo siciliano l’occasione di incontro di respiro internazionale al centro del Mediterraneo.

Il format si articolerà in due giornate dedicate alla nuova sensibilità viticola ed enologica: la domenica 15 ci saranno i banchi di assaggio aperti ai winelover con il walk around tasting, all’interno dello Spazio Tre Navate, dalle 10 alle 20, al costo di 20 euro. Il lunedì sarà la giornata dedicata agli operatori professionali che avranno l’opportunità di scoprire nuovi vini, nuove annate e confrontarsi direttamente con i produttori. Inaugura l’evento il grande sabato sera conviviale tra vignaioli e appassionati di vino, in programma il 14 gennaio. Una festa con tutti i vignaioli di Not, che prevede una cena con i piatti proposti da "Buatta" e "Libertà" e con musica da dj set. I biglietti per questo evento si potranno acquistare in loco.

La rassegna Not è curata dal gruppo Virga&Milano, società che gestisce una delle realtà più dinamiche della ristorazione palermitana con sei insegne (Aja Mola, Buatta, Bocum, Libertà vini naturali e cucina, Gagini Restaurant, insignito della stella Michelin e Stazione Vucciria aperto la scorsa estate a Finale di Pollina) e lo studio di consulenza Gagliardi Associati.

Ecco l'elenco degli espositori italiani:

Al Fèu 1915 – Sicilia

Aldo Viola – Sicilia

Alessandro Viola – Sicilia

Antonio Gerardi Azienda Agricola – Sicilia

Aretè – Veneto

Arianna Occhipinti – Sicilia

Barbanacoli – Sicilia

Barraco – Sicilia

Bbirbiciù – Sicilia

Bosco Falconeria – Sicilia

Caccianemici - Emilia Romagna

Calalta – Veneto

Camarda – Sicilia

Cantina Boccone – Sicilia

Cantina Fausta Mansio – Sicilia

Cantina Mezzacane – Lombardia

Casa Caterina – Lombardia

Controvento - Abruzzo

Corte de Pieri – Veneto

Cos – Sicilia

Costadilà & Pedecastello – Veneto

Costantino – Sicilia

Divella – Lombardia

Dominamiccina – Sicilia

Elios – Sicilia

Emilio Sciacca Etna Wine – Sicilia

Enoliti Botanici – Sicilia

Gaudioso – Sicilia

Giovanni Sallemi az. agricola. – Sicilia

Giuseppe Calabrese – Calabria

Giuseppe Cipolla – Sicilia

Giuseppe Lazzaro – Sicilia

Guccione – Sicilia

Gueli – Sicilia

I Garagisti Di Sorgono – Sardegna

I Giardini di Tanit – Sicilia

I Vigneri S.F. – Sicilia

Il Mortellito – Sicilia

La Calcinara – Marche

La Chiusa – Sicilia

Lamoresca – Sicilia

Le Furie – Sicilia

Le Sette Aje – Sicilia

Marabino – Sicilia

Marco De Bartoli & C – Sicilia

Mastro di Baglio – Sicilia

Matter – Friuli

Modica – Sicilia

Montecorneo570 - Umbria

Natalino del Prete – Puglia

Noûs - Vini di Luce – Veneto

Novaia – Veneto

Oscar Bissinger – Sicilia

Pietrardita – Sicilia

Podere Casaccia - Sine Felle – Toscana

Podere Magia – Emilia Romagna

Porta del Vento – Sicilia

Possente – Sicilia

Rallo Az. Agricola – Sicilia

Ranchelle – Toscana

Rocco di Carpeneto – Piemonte

Salvatore Marino – Sicilia

Salvatore Tamburello – Sicilia

Santa Maria la Nave – Sicilia

Scarbolo – Friuli

Scirto – Sicilia

Sòber – Veneto

Spadafora Dei Principi Di Spadafora – Sicilia

Stanza Terrena – Sicilia

Tenimenti del Belìce – Sicilia

Tenuta Anfosso – Liguria

Tenuta Buon Tempo – Toscana

Tenuta la Novella – Toscana

Tenute Marino Abate – Sicilia

Terrazzi Alti – Lombardia

Terre del Favonio – Sicilia

Valdibella – Sicilia

Weingut In Der Eben – Alto Adige

Zambon – Veneto

PROGRAMMA

14 gennaio

ore 20.30 Festa con i vignaioli

15 gennaio

ore 10 - 20 Banchi d’assaggio

ore 18 Fiamma & Vita - La pizza alla brace

16 gennaio

ore 9 - 18 Banchi d’assaggio - solo operatori

