A Taormina cena stellare con due chef blasonati

Si preannuncia un viaggio polisensoriale quello organizzato dal cinque stelle Grand Hotel San Pietro di Taormina per domani sera (ore 20.30). Allertati i sensi ma anche gli animi, testimoni di una serata all’insegna del gusto e dell’amicizia. Ai fornelli del Ristorante “Il Giardino degli Ulivi” collaboreranno due chef blasonati ma anche due amici sinceri.

Luca Miuccio, executive chef del Grand Hotel San Pietro, acclamato nella guida de L’Espresso 2020 e recentemente premiato con una menzione sulla guida Michelin 2020 con conferimento del piatto e 2 forchette, contribuirà con la sua esperienza ventennale e la padronanza della tradizione mediterranea e siciliana a valorizzare i sapori isolani.



Gianluca Renzi, 1 stella Michelin, romano, formatosi alla scuola di Heinz Beck, oggi executive chef del ristorante “I Portici” a Bologna, esprimerà tutta la sua tecnica nel vestire di innovazione le eccellenze della tradizione, associando il gusto autentico all’eleganza ricercata dei piatti.



Circondati dalla bellezza della Baia di Taormina e solleticati dal profumo degli aranceti e dei cedri, gli ospiti potranno vivere un’esperienza gastronomica intensa dal punto di vista della combinazione materica, estetica e gustativa. Il menù della serata abbraccia piatti di mare arricchiti da ingredienti di terra e accompagnati da etichette intense provenienti dalle pendici dell’Etna e Malvasia delle isole minori. Mandorle, capperi canditi, tartufo nero e olio Etna Dop sublimano veracità come i ricci di mare, le seppie e le cernie foies gras.

Effetto sorpresa per il dessert, bilanciato tra una proposta dolce che omaggia un classico siciliano e una assolutamente inaspettata che reinterpreta in modo sorprendente il “salato”.

Partner della serata l’azienda vitivinicola Al-Cantàra e Hauner, produttore di Malvasia delle Lipari.

Il Grand Hotel San Pietro, uno degli alberghi più esclusivi di Taormina, sorge all’interno di una villa del ‘900, restaurata nel dettaglio, ma tuttora custode della magnificenza con cui è stata costruita. Affacciarsi dai suoi balconi per ammirare l’incanto del mare, l’esuberanza della vegetazione, odorarne il profumo e poi chiudere gli occhi è un’esperienza indimenticabile. La vista spazia sulla splendida Isola Bella - con un delizioso e romantico balconcino con vista privilegiata - sull’Etna e sulla baia di Naxos. Un rigoglioso giardino mediterraneo digradante sul mare diffonde effluvi di pino marittimo, ulivi e bouganville. E una terrazza a picco sullo Ionio rende possibile l’incantesimo di sfiorare cielo, mare e terra con un dito. Le suite, dallo stile classico e raffinato, anch’esse con vista panoramica sullo Ionio, concedono momenti di piacevole riposo e risvegli quieti e rilassanti, inebriati dai profumi della macchia mediterranea che avvolge e abbraccia l’Hotel. Un cinque stelle lussuoso e accogliente che gode di una posizione eccezionale oltre che di tutti i servizi che possono coccolare gli ospiti, dal servizio eccellente alla colazione al top, dalla Spa alla palestra con vista sul mare.

Una grande piscina all’aperto offre nuotate a picco sul luccicante mare blu della Sicilia.

