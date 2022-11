Al Gruppo Arena il premio come «migliore banco salumeria d'Italia»

Fra tanti primati negativi che spesso toccano alla Sicilia, ogni tanto c'è invece anche qualcosa di positivo, come il premio ricevuto dal Gruppo Arena, leader della distribuzione organizzata nell'Isola, come “Migliore Banco d’Italia con selezione di Salumi”, ottenendo la più alta valutazione dell’eccellenza Italiana: “i 5 spilli”, da Guida Salumi d’Italia 2023.

Un ulteriore successo per il Gruppo siciliano che, da anni, si distingue nel settore per l’alta qualità dei prodotti, la ricerca, l’innovazione, la profondità dell’assortimento e l’eccellenza dei servizi.

A ritirare questo speciale riconoscimento, nel prestigioso Teatro Verdi di Busseto (Parma), è stato Luca Brancato – Direttore Acquisti Freschi Gruppo Arena e Salvatore Nicolaci – Tecnico Sa.Fo. Gruppo Arena che ottiene, inoltre, il prestigioso riconoscimento “Maestro di Lama” con “i 5 spilli”.

“Ringrazio Guida Salumi d’Italia – dichiara Brancato – per aver preso a riferimento il Gruppo Arena e avergli conferito questo prestigioso riconoscimento. Il risultato del nostro progetto è la sintesi di anni di ricerca volti alla distintività e alla qualità e sono il frutto di una condivisione interfunzionale che coniuga le alte capacità professionali alle disponibilità strutturali e finanziarie che l’Azienda ha messo a disposizione. Tutto ciò ha permesso di interpretare al meglio quanto realizzato ritenendo il nostro progetto un contenitore in continua evoluzione.“

Un successo importante per il Gruppo Arena, selezionato come unica azienda appartenente al mondo della grande distribuzione e premiata come migliore Banco di Salumeria d’Italia da Sabatino Sorrentino, storico curatore di “Guida Salumi d’Italia”:

