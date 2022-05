Alla Rinascente di Milano un'installazione racconta i coltivatori siciliani

MILANO. Alla Rinascente di piazza Duomo Milano un'installazione sensoriale racconta i prodotti e le storie dei piccoli coltivatori siciliani.

La startup Boniviri, che è anche società benefit specializzata nella produzione di alimenti sostenibili, ha deciso di partecipare così al progetto di sensibilizzazione alla sostenibilità e al consumo consapevole "Earth Lovers" lanciato nei punti vendita della Rinascente questo mese. Ha per questo trasformato il suo stand al sesto piano nell'installazione site-specific "fuori campo", «un'opportunità di compiere un viaggio sensoriale nelle campagne dei nostri coltivatori, alla scoperta delle loro storie e prodotti», ha spiegato Alessandra Tranchina, cofondatrice e responsabile marketing e comunicazione di Boniviri. D'altronde la mission di Bonviri è «avvicinare il mondo di chi coltiva a quello di chi consuma attraverso la sostenibilità, salvaguardare le piccole aziende agricole di valore rendendole prospere e sostenibili e produrre alimenti eco-friendly attraverso l'azzeramento delle emissioni di gas serra».

«Quest'anno la manifestazione "Earth Lovers" si propone al cliente con tre concetti chiave: il verde, la sostenibilità ed il nutrimento, tutti pilastri della mission di Boniviri e in linea con i valori di Rinascente», ha aggiunto Federica Montelli, Head of Fashion di Rinascente.

