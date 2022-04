Casa Coldiretti al Vinitaly: in esposizione tutti i colori del vino

Per la prima volta il Vinitaly apre con l’esposizione di tutti i colori del vino portati a Verona dalle diverse regioni nell’esclusivo salone creato dalla Coldiretti per scoprire la più grande diversità cromatica del mondo offerta dal vino Made in Italy, frutto della combinazione della più ricca varietà di cultivar a livello mondiale e delle profonde differenze pedoclimatiche del territorio lungo tutta la Penisola. L’appuntamento è a partire dalle ore 9,30 di domenica 10 aprile nella Casa Coldiretti di fronte all’ingresso della struttura fieristica (Ingresso Cangrande) con il presidente nazionale Ettore Prandini e, tra gli altri, il presidente Coldiretti Sicilia Francesco Ferreri.

Pubblicità

Nel giorno di apertura sarà presentato lo studio con la top ten delle denominazioni che hanno avuto il maggior incremento dei consumi in Italia, esposte per l’occasione insieme allo studio Coldiretti sui colori del vino. Domenica 10 aprile alle 14,30 un grande appuntamento dedicato ai “big” delle eccellenze italiane, a cura del Comitato di supporto alle politiche del vino promosso da Coldiretti coordinato da Riccardo Cotarella, che riunirà alcune delle cantine più prestigiose del Vigneto Italia con la presenza del Ministro per le Politiche Agricole Stefano Patuanelli.

Lunedì 11 aprile, alle ore 9,30, spazio all’approfondimento con un incontro in programma all’Auditorium Verdi, con la presenza, tra gli altri, del presidente della Coldiretti, Ettore Prandini, del ministro alle Politiche agricole Stefano Patuanelli. All’iniziativa prenderanno parte anche il segretario generale della Coldiretti Vincenzo Gesmundo, il presidente regionale Roberto Weber, presidente Centro Studi Divulga, Riccardo Cotarella, coordinatore del comitato di supporto alle politiche di mercato del vino della Coldiretti, Giovanni Mantovani, Direttore generale di Veronafiere, Sergio Cimino, RC&Consulting, Mario Pezzotti, Fondazione Edmund Mach - Università di Verona Silvano Brescianini, Presidente del Consorzio Tutela del Franciacorta, Gianluca Lelli, Capo Area Economica Coldiretti.

Sarà presentato un viaggio cromatico in cui i colori della Sicilia contribuiranno alla formazione del ventaglio di produzione nazionale – sottolinea il presidente Francesco Ferreri - grazie al sapiente lavoro di generazioni di viticoltori che garantiscono quelle proprietà uniche ed irripetibili dalla vigna alla tavola. Nella kermesse le nostre aziende diffonderanno ancor di più gli obiettivi raggiunti non solo in termini di qualità ma anche per la salvaguardia e lo sviluppo dell’ambiente. Chi tutela un vitigno, tutela un intero territorio e mai come ora proprio la Sicilia può mostrare le caratteristiche che ne fanno una regione naturalmente vocata per le eccellenze. Nella nostra Regione – aggiunge – la vendemmia dura 4 mesi e questo attesta che la ricchezza produttiva da una parte all’altra. Nei quattro giorni del Vinitaly sono organizzati dalla Coldiretti momenti dedicati ai nuovi trend del mondo del vino, dalla produzione ai consumi, con una particolare attenzione all’internazionalizzazione e alla sostenibilità ma anche curiosità con la presentazione di indagini, ricerche ed esposizioni mirate.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA