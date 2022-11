Ecco "Cho", il liquore al cioccolato di Modica

Presentato in anteprima, dal sommelier Giorgio Solarino, «Cho», il primo liquore al cioccolato di Modica Igp. A darne notizia è il Consorzio Tutela cioccolato di Modica Igp. Il prodotto è stato comunicato - informa una nota - in occasione della festa per l’apertura del Ristorante «10 e Lode» dell’Alberghiero Amerigo Vespucci di Roma. L’appuntamento si è svolto lo scorso 27 ottobre e celebrato con barretta con incarto dedicato all’evento. Il Consorzio, in occasione dell’evento, ha sottolineato il valore della collaborazione con gli Istituti professionali per la gastronomia e commentato che sono «insostituibili centri di eccellenza per la formazione di qualificati operatori nel settore turistico della accoglienza, per i servizi di sala e per la preziosa formazione in cucina dei futuri cuochi di domani». L'organismo di tutela rileva inoltre che «l'incremento del turismo enogastronomico in Italia conferma che per i viaggiatori di tutto il mondo, l’Italia è scelta prioritariamente per il buon cibo, frutto dell’impiego di materie prime di eccellenza, con in testa le produzioni Dop e Igp».



